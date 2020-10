Cancro nei cani, la prevenzione è importante

Spread the love

















Le neoplasie hanno un’incidenza crescente negli animali domestici, posizionando il cancro tra le principali cause di morte nei cani: circa un animale domestico su quattro sviluppa una neoplasia nell’arco della sua vita. L’incidenza aumenta quando si parla di cani di età superiore ai 10 anni, dove circa la metà sviluppa la malattia (*). Una battaglia che Barkyn, azienda specializzata nel benessere alimentare per i cani, ha deciso di combattere mettendo in campo una nuova formula realizzata dal proprio team di veterinari, in collaborazione con esperti in diverse materie scientifiche.

La formula Barkyn Complex è una combinazione unica e innovativa di ingredienti che garantiscono un contributo funzionale alla dieta canina. “Aggiungendo tali elementi all’alimentazione quotidiana è possibile trasformare gli alimenti in un veicolo di salute e prevenzione, che va oltre i requisiti della normale dieta”, commenta Daniel Leal, Medico Veterinario di Barkyn. Le proprietà antiossidanti e antinfiammatorie degli ingredienti di Barkyn Complex contribuiscono alla diminuzione dello stress ossidativo e dei danni provocati dalle sostanze ossidative che si formano nell’organismo e che possono portare all’aumento di neoplasie ovvero di cancro. Attraverso questa modalità di assimilazione del cibo, la formula può contribuire nel lungo periodo a diminuire i radicali liberi e la possibilità di sviluppare il cancro nei cani.

Cinque gli ingredienti funzionali con proprietà antiossidanti e detossificanti che fanno parte di questa nuova composizione sviluppata in esclusiva da Barkyn: rosmarino, curcuma, tè verde, estratto di boswellia e chiodi di garofano. Cinque super-ingredienti che se combinati insieme e utilizzati nel lungo periodo danno una ‘spinta’ al sistema immunitario del cane.

La curcuma ha proprietà antinfiammatorie ed entrambi agiscono come antiossidanti che proteggono le cellule dalle aggressioni che possono portare allo sviluppo del cancro. Gli studi dimostrano che i loro effetti vengono massimizzati grazie alla combinazione delle loro proprietà.

Un piccolo ingrediente che ha un enorme effetto sulla salute del cane, se somministrato in piccole quantità. Il chiodo di garofano è un antiossidante, antinfiammatorio e agisce come antitumorale. Più importante è la quantità di specie reattive dell’ossigeno nel corpo, maggiore è lo stress ossidativo, cioè lo “stress” a cui le cellule sono esposte rispetto all’azione dei radicali liberi. Se in eccesso nell’organismo, i radicali liberi aumentano lo sviluppo di cancro e accelerano il processo di invecchiamento del cane.

Anche questi due importanti elementi agiscono come antinfiammatori e hanno proprietà antitumorali, riducendo lo stress ossidativo e combattendo i radicali liberi, fattori di rischio riguardo allo sviluppo del cancro e invecchiamento.

Alla base dell’elaborazione di questa nuova formula, ci sono alcuni studi internazionali a supporto del potenziale antiossidante e dell’azione preventiva di ogni ingrediente nella distruzione delle cellule tumorali, sia nell’uomo che nel cane.

(*) Fonte: ISRN Veterinary Science – Breed-Predispositions to Cancer in Pedigree Dogs