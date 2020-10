Run Up: la calza ecosostenibile e biomeccanica

Chi pratica running sa bene quanto sia importante scegliere con cura e attenzione il giusto equipaggiamento per praticare questo sport. Non solo le scarpe, anche la scelta di una calza adatta può essere determinante in termini di protezione e prevenzione dagli infortuni.

Lo sa bene anche FLOKY – azienda con 30 anni di esperienza nel settore della calzetteria – che ha rivoluzionato il mondo del running con RUN UP, la prima calza biomeccanica al mondo. Per creare questo capo altamente innovativo ed ecosostenibile FLOKY si affida a REPETITA®, il nuovo brand del poliestere riciclato dalle bottiglie di plastica certificato GRS che, a processi di lavorazione di alta qualità italiani, trasforma i rifiuti di plastica in preziosa risorsa per il tessile sostenibile. Una fibra altamente resistente e versatile, che grazie a trattamenti antibatterici e idrorepellenti è ideale per creare capi sportswear performanti e confortevoli.

La calza tecnica RUN UP è in grado di preservare da infortuni, migliorare le performance e velocizzare il recupero dell’atleta. È strutturata in modo da proteggere il piede e la gamba nei punti maggiormente sollecitati durante la corsa, rispettando le funzionalità degli arti secondo aspetti biomeccanici, circolatori e neurologici, ottenendo un’efficacia terapeutica, preventiva e di incremento delle prestazioni. Un prodotto unico sul mercato grazie alle applicazioni esterne ad alto contenuto tecnologico, in grado di trasmettere alla calza i principi della Biomeccanica, agendo in maniera mirata sul piede e sul corpo.

Innovazione e tecnologia nel pieno rispetto dell’ambiente.

Scegliendo REPETITA®, FLOKY opera infatti una scelta sostenibile, con la garanzia e la sicurezza di una fibra di altissima qualità che, grazie all’eccellenza dei processi di lavorazione, offre prestazioni eccezionali, superiori ad altre fibre poliestere presenti sul mercato.

Le calze RUN UP sono disponibili in versione uomo e donna in diverse colorazioni (giallo, nero, fucsia) e in cinque range di taglie (XS-S-M-L-XL).