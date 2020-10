Halloween, aperitivi in famiglia mostruosamente facili

Condividi

















Drink mostruosamente facili da preparare per la notte più inquietante dell’anno

Ideali per un aperitivo in famiglia che coinvolga anche i più piccoli o per accompagnare la maratona di film horror, i cocktail di Halloween targati Sodastream sono un must irrinunciabile della notte più terribile dell’anno. E se non si è esperti di shaker, jigger o muddler niente panico! Alcolici o analcolici, gli ingredienti davvero indispensabili per perfetti drink da brividi sono senza dubbio acqua frizzante e tanta, tanta creatività. Facili da preparare e pronti per festeggiare, serviranno: frutta, ghiaccio, succhi, alcol a piacere e qualche decorazione da brividi. Non resta che provarli!

La pozione delle streghe

Questo cocktail è perfetto per piccoli apprendisti stregoni! In una ciotola con bordi alti (che userete anche come pentolone per servire il drink) mescolate 200 ml di soda, 500 ml di succo di mirtillo, 500 ml di concentrato Sodastream all’arancia, 500 ml di succo d’ananas. Aggiungete del ghiaccio e delle caramelle gommose a forma di verme, un mestolo decorato con ragnatele ed è pronto per essere servito!

Spider cocktail

Elegante e raffinato, questo cocktail può essere “spolverato” dalle ragnatele di Halloween e proposto anche in occasioni meno paurose… Per preparare 2 cocktail, mettete in un bicchiere alto 2 parti di crema di Cassis, 3 parti di vodka, 1 parte di triple sec e una parte di succo di melograno. Aggiungete il ghiaccio e “shakerate” poi versate nei bicchieri che avete scelto per la vostra serata “da paura”. Decorate il cocktail di Halloween con stringhe di liquirizia in modo che sembrino le zampe di un grosso ragno.