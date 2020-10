Cibo per la mente, le riflessioni di cinque esperti a Terra Madre:

Cinque interventi di altrettanti esperti per riflettere su alcuni dei temi più urgenti che riguardano il sistema alimentare: ecco i Food Talk in programma e consultabili a partire da oggi sulla piattaforma web di Terra Madre Salone del Gusto 2020.

Larissa Mies Bombardi, docente presso la facoltà di Filosofia, letteratura e scienze umane dell’Università di San Paolo, parlerà delle conseguenze dell’agricoltura industriale partendo dal caso della coltivazione di soia in Brasile, che sta consumando velocemente ampie aree di foresta amazzonica (disponibile dalle 15). Sempre dalle 15 sarà disponibile l’intervento di Anthony Myint, chef di Mission Chinese Food, attivista e leader nel movimento di sensibilizzazione dell’industria della ristorazione statunitense sui temi della fertilità del suolo e della crisi climatica, che parlerà di come la transizione verso un sistema più buono, pulito e giusto passi anche dalle scelte e dall’attivismo dei cuochi che lavorano nelle cucine.

Con Don Luigi Ciotti, sacerdote, giornalista e attivista sociale, fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera, si ragionerà invece di agromafie e dei percorsi criminali del cibo (dalle 18). Sarah Frazee, direttrice per oltre 10 anni del programma sudafricano di Conservation International e oggi in Meat Naturally, affronterà invece la questione dell’impatto di allevamenti e della produzione di carne (dalle 18). Il tema dell’insicurezza idrica, dovuta alla distruzione degli ecosistemi naturali, sarà al centro della riflessione di Marianeli Torres Benavides, coordinatrice nazionale per la difesa dell’ecosistema delle mangrovie in Ecuador (dalle 18).

Soia e veleni, dai campi alla tavola – di Larissa Mies Bombardi

Con la globalizzazione dell’economia, il cibo ha perso il proprio valore legato alle proprietà intrinseche che riguardano la nutrizione umana e si è trasformato in agroenergia e commodity, cioè moneta di scambio nell’economia internazionale. È successo in Paesi come il Brasile, Argentina, Messico, Paraguay, Uruguay, che sono diventati terre destinate alla produzione di alimenti che si trasformeranno in commodities.

Un esempio? Oggi in Brasile una superficie superiore a quella dell’intera Germania è piantata esclusivamente a soiamonocolture . L’impatto è enorme, perché queste richiedono grandi quantità di pesticidi, e non è un caso che il Brasile sia il primo consumatore di pesticidi al mondo: i 20% di quelli commercializzati in tutto il mondo è venduto in Brasile.

La coltivazione della soia in Brasile è conseguenza dell’aumento del consumo di carne a livello mondiale e ha un grande impatto sul cosiddetto Arco della deforestazione dell’Amazzonia. Più del 90% di questa soia è transgenica e viene per la maggior parte esportata verso l’Unione europea e la Cina: è una tragedia ambientale ed è anche una tragedia umana, se pensiamo che in Brasile ci sono state, tra il 2007 e il 2014, più di 40 mila persone intossicate da pesticidi per uso agricolo.