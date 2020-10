Cibo per la mente a Terra Madre

Impollinatori. Coltivare fiori per salvare il mondo. Di Dave Goulson

Gli impollinatori sono in declino, negli ultimi anni sono stati pubblicati alcuni studi davvero preoccupanti che mostrano tassi di scomparsa spaventosamente veloci. Nel 2017 è uscito in Germania un report che mostrava un calo del 76% della biomassa degli insetti volanti nel giro di 26 anni.

Gli insetti costituiscono buona parte della vita sulla Terra. Rappresentano la fonte di cibo per la stragrande maggioranza delle specie, ad esempio uccelli, così come pipistrelli, molti pesci d’acqua dolce, lucertole, anfibi e così via.

Gli insetti sono coinvolti in ogni processo ecologico che si possa pensare: riciclare le sostanze nutritive, letame e cadaveri, alberi morti. Mantenere il suolo sano. E, naturalmente, l’impollinazione. Non sono solo le api, ma anche le vespe, i coleotteri, molte specie diverse di mosche, farfalle e falene. Impollinano l’87% di tutte le specie vegetali del mondo, che spariranno senza impollinatori in grado di far germogliare i semi. E impollinano il 75% delle colture agricole nel mondo. Quindi senza impollinatori non avremmo la maggior parte della nostra frutta e verdura, non avremmo fragole, mirtilli o lamponi, zucche, pomodori o peperoncini, e anche cibi come il caffè e il cioccolato.

La buona notizia è che ribaltare questa situazione è abbastanza facile.

A differenza di molte grandi questioni ambientali, tutti possiamo offrire un contributo. Ad esempio, qualsiasi tipo di orto si può rendere “amico degli insetti”. Si possono coltivare fiori per attirarli, si possono fornire loro posti tranquilli per nidificare.

Ma naturalmente orti e giardini non occupano un’area così grande rispetto ai terreni agricoli. E il grande elemento chiave delle morie di insetti è stato il modo in cui, in agricoltura, si è intensificato negli ultimi 100 anni l’utilizzo di molti pesticidi, insetticidi e altre sostanze chimiche dannose per gli insetti.

Dobbiamo fermarci e trovare un altro modo di coltivare cibo che cooperi con la natura, anziché agire contro di essa. Potremmo fare pressioni per una corretta gestione integrata dei parassiti in agricoltura, in tutta Europa, idealmente in tutto il mondo. Ci sono modi di coltivare che replicano l’agricoltura su piccola scala, pratiche come l’agroforestazione, la permacultura, l’agricoltura biodinamica, l’agricoltura biologica.