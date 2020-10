Riparte dal Polesine il teatro per ragazzi

Condividi

















“Il Teatro Siete Voi è la prima rassegna di teatro per ragazzi a ripartire dopo la chiusura antiCovid non solo nel Veneto, ma in tutta Italia”. Questa notizia riportata da Pierluca Donin, direttore del circuito teatrale del Veneto Arteven, ma anche presidente dell’Arti, Associazione delle Reti Teatrali Italiane, ha illuminato d’orgoglio la conferenza stampa di presentazione del progetto, che si è tenuta il 2 ottobre a Palazzo Celio, in una sala consiliare affollata di presenze istituzionali di 11 Comuni polesani e della Provincia di Rovigo, di sei istituti scolastici e di una moltitudine di associazioni (in primis Il Pettirosso ed Il Circolo di Rovigo), enti e imprese, sostenitori e sponsor.

Il Teatro Siete Voi è un progetto educativo-formativo, organizzato da Irene Lissandrin per ViviRovigo Aps del presidente Maurizio Pagliarello, che prevede un lungo cartellone di 22 spettacoli di teatroragazzi, (il primo sarà il 18 ottobre a Badia Polesine) col duplice obiettivo di offrire alle scuole e, in particolare, alle famiglie, una selezione di spettacoli professionali di qualità (grazie alla partnership con Arteven) come strumenti di aggregazione e di affinamento emozionale ed, insieme, di fornire ai gruppi teatrali scolastici un adeguato palcoscenico ed un vero pubblico, davanti al quale presentare i propri lavori e sviluppare nuove competenze tecniche. Un teatro fruito ed un teatro vissuto, nella prospettiva di alimentare la passione per questa attività sia in ambiente scolastico che familiare.

“La forza di questo progetto – ha detto l’ideatrice e direttore artistico Irene Lissandrin – è la ramificazione nel territorio, per il grande coinvolgimento di scuole, comuni, enti, associazioni e sponsor, tutti concordi nel sostenere il teatroragazzi come uno strumento educativo formidabile, attraverso cui veicolare ogni contenuto valoriale, e che dovrebbe trovare spazio nelle nostre scuole come vera disciplina curricolare”. Fra le particolarità della rassegna, lo spazio ad attori e compagnie teatrali del territorio polesano, nonché una mascotte tutta rodigina, già notissima ai bambini, il Gatto Tomeo di Alberto Cristini.

“Una rassegna fichissima”. Come ha chiosato il presidente della Provincia di Rovigo Ivan Dall’Ara, che concede il patrocinio. Anche il Comune di Rovigo e la sua Commissione Pari opportunità si riconoscono negli obiettivi concedendo il loro logo: “Un progetto che coglie il fattore educativo del teatro a scuola – ha dichiarato la consigliera Dina Maragno – e soprattutto, ha avviato una sinergia straordinaria che speriamo si protragga nel tempo tra cultura, associazionismo e scuola”.

“Il Teatro Siete Voi si è meritato il nostro sostegno per le sue caratteristiche proprie, che sono state valutate da una commissione tecnica autonoma”. Ha aggiunto Giuseppe Toffoli, vicepresidente della Fondazione Cariparo, principale finanziatore. “Il teatro per l’infanzia come la cultura stanno svolgendo un ruolo importante per la ripartenza post-pandemia – ha ricordato ancora Donin di Arteven. – E’ un orgoglio che questo progetto in Polesine sia il primo in Italia a ripartire e ricordiamoci che se non si fa teatro a scuola, avremo una generazione che ha meno sensibilità”. Concorde con la bontà dell’iniziativa l’altro grande sostenitore, la Fondazione Banca del Monte, presente col presidente Luigi Costato.