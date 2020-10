Condividi

















In occasione della Festa dei Nonni 2020 – che quest’anno assume un significato ancora più importante, poiché proprio gli anziani sono stati i più colpiti dall’emergenza sanitaria e sono stati costretti ad un lungo periodo di isolamento sociale – il gruppo Korian presenta “Nonno, mi racconti quali sono le cose importanti?”, l’antologia dei racconti degli ospiti Korian.

Questi racconti, trascritti da educatori ed educatrici delle residenze per anziani Korian, sono inedite testimonianze di nonni e nonne che hanno messo a disposizione la propria voce per raccontare il significato di valori come l’onestà, il coraggio, la responsabilità, il rispetto, la solidarietà. Tante testimonianze di vita vissuta, da quella di Nonno Nicola di Bari a quella di Nonna Marisa di Bergamo, che mostrano alle nuove generazioni modelli di riferimento solidi, fondamentali per arricchire il proprio mondo interiore e diventare gli adulti di domani.

Il progetto editoriale, anche quest’anno, nasce dalla voglia di Korian e dell’editore Gribaudo – IF – Idee Editoriali Feltrinelli di valorizzare l’eredità della tradizione orale e di accompagnare le nuove generazioni alla riscoperta della ricchezza dei valori che i nonni possono tramandare. Un libro illustrato per i più piccoli, che celebra l’importanza dei nonni, presenze fondamentali nella vita delle famiglie italiane e insostituibile risorsa affettiva per tutti i bambini.

La raccolta, che sarà disponibile nelle librerie di tutta Italia a partire dal 2 ottobre – Giornata Internazionale dei Nonni – racchiude ventinove racconti, selezionati tra oltre 150 testimonianze degli ospiti di 47 Residenze del Gruppo Korian.

“I nonni e i valori che tramandano alle nuove generazioni sono un tesoro preziosissimo. Infatti, anche quest’anno, abbiamo raccolto le testimonianze degli ospiti delle nostre strutture di tutta Italia, grazie all’aiuto degli educatori e delle educatrici, per dar vita a questa antologia di racconti per bambini. – Ha commentato Federico Guidoni, CEO di Korian Italia e promotore del progetto – L’emergenza che stiamo vivendo presenta una sfida difficile per gli anziani e con questo libro vogliamo valorizzare e celebrare il loro ruolo fondamentale nella famiglia e nella società”.

“Siamo felici che la collaborazione con Korian, dedicata ai racconti per l’infanzia narrati in prima persona dagli ospiti delle strutture, sia arrivata al quarto volume. Per questo nuovo titolo, che è nato in un anno, come tutti sappiamo, particolarmente difficile soprattutto per le persone anziane, il filo conduttore è stato quello dei valori, a testimonianza del fatto che le cose importanti della vita rimangono nel tempo e diventano un esempio concreto per i bimbi che saranno gli adulti di domani” ha commentato Massimo Pellegrino, Direttore Editoriale di Gribaudo.

“Nonno, mi racconti quali sono le cose importanti?” è la quarta raccolta di storie degli ospiti delle strutture Korian preceduta da: “Nonno, mi racconti una storia?” (2017), “Nonno, mi racconti una fiaba?” (2018) e “Nonno, mi racconti di quando eri piccolo?” (2019).