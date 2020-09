Lo stile autentico di U.S. Polo Assn. – FW 20 /21

Condividi

















U.S. Polo Assn. da sempre trae ispirazione al mondo e ai valori del polo realizzando autentiche collezioni da uno stile e un’eleganza senza tempo. L’attenta ricerca dei materiali e la cura per le rifiniture dei dettagli sono elementi che fanno parte del D.N.A di U.S. Polo Assn. e che ancora oggi danno carattere e innovazione alla collezione calzature.

La campagna FW 20/21 di U.Polo Assn. calzature riflette le virtù dello sport e dello stile di vita del brand. #liveauthentically racc hiude infatti l’essenza e l’autenticità del marchio con un passato illustre che lo collega al polo, uno sport senza tempo.

#Liveauthentically rappresenta inoltre un nuovo modo di essere sofisticati senza mai eccedere nello snob, essere classici e casual anche nel tempo libero a contatto stretto con la natura.

Per lui il Chelsea Boot, uno stivale premium realizzato con la pelle più morbida per un comfort garantito anche ad alta quota. Le nuove retro running, con il loro stile vintage e dinamico caratterizzato da una perfetta combinazione di colori che conferiscono un appeal sportivo e giovanile. Con il suo look minimalista, lo stile preppy e il design di tendenza, la scarpa vulcanizzata si distingue con ancora maggiore forza della eccezionale stagione passata.

La collezione femminile di U.S. Polo Assn. ha uno stile innovativo, con un nuovo pacchetto di Urban Street boot per donne trendy e alla moda. Caratterizzati da una suola in gomma, impermeabile e resistente all’acqua, questi stivaletti in ecopelle sono ricchi di piccoli dettagli ispirati all’outdoor che rendono questa linea unica e molto underground.

Gli stivaletti più caldi della moda Inverno 2020 sono perfetti per la montagna con varianti very active che coniugano il tocco mountain ad attitudini urbane. Non poteva mancare una innovativa suola light e molto dinamica per una collezione sneakers femminile in cui il futuro diventa attuale. Per le giovanissime e non solo, chiudiamo le novità della collezione donna con un progetto platform dedicate a chi ama uno stile sportivo ma non vuole rinunciare alla propria femminilità.