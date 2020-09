Robot. The Human Project: la mostra apre al MUDEC

Condividi

















La mostra “Robot. The Human Project”, inizialmente prevista al Mudec di Milano per marzo scorso, e che causa emergenza lockdown era stata posticipata all’autunno in data da definirsi, aprirà al pubblico giovedì 26 novembre, con inaugurazione (e conferenza stampa) il giorno prima, 25 novembre.

Una mostra che non ha precedenti e confronti con altre iniziative del genere legate al tema della robotica all’interno di un museo civico, e che ora è ancora più forte dell’esperienza fatta durante l’emergenza Covid-19, che ha portato “in trasferta” uno dei robot presenti in mostra a servizio presso l’Ospedale di Varese per aiutare il personale medico nell’assistenza ai malati ricoverati in terapia intensiva causa Covid-19. Il Robot riprenderà il proprio posto in mostra il 26 novembre.