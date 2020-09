Le app più utili da scaricare dopo le vacanze

Condividi

















Quest’anno l’ansia post-vacanze si fa largo, con tutte le incertezze causate dalla situazione sanitaria. Come superare lo stress da rientro e tornare alla routine quotidiana in sicurezza? Con l’aiuto dello smartphone, una soluzione sempre a portata di mano! Selectra, la web company che accompagna gli utenti italiani nella scelta delle migliori offerte di internet, telefonia ed energia, in collaborazione con FirstTutorial, ha selezionato le app più utili da scaricare per il rientro dalle vacanze nel 2020.

PER MONITORARE LA SITUAZIONE SANITARIA

Per tenerci al riparo dal Covid non c’è solo l’app “istituzionale” Immuni. Coronavirus App, ad esempio, permette di monitorare la situazione in tutto il mondo in tempo reale. E sono numerose le app regionali: Lazio Doctor e SiciliaSiCura permette di ottenere una consulenza medica in via telematica, Sardegna Sicura è ideata per il tracciamento dei contagi, allertaLOM, in Lombardia, aiuta a valutare il rischio del contagio in base alla zona grazie a dei questionari anonimi, #ACASAINSALUTE (Toscana) raccoglie i dati per un’indagine di sieroprevalenza, mentre TreCovid permette di approfondire la situazione Covid nel Trentino in una maniera più dettagliata. In fase di lancio anche Zero Covid in Veneto che avrà il compito di “smistare” i pazienti in base ai sintomi tra le varie strutture mediche.

PER MUOVERSI IN CITTÀ

Per chi deve tornare in ufficio o comunque muoversi in città tornerà utile Urbi, che integra dei servizi di sharing tra macchine, monopattini e biciclette o MyCicero, quest’ultimo soprattutto per chi combina l’utilizzo della macchina e dei mezzi pubblici, infatti aiuta a trovare un parcheggio e suggerisce le soluzioni per proseguire il viaggio in treno, metro o autobus.

PER TORNARE A SCUOLA: ANCHE DA REMOTO

Tante incertezze anche per il ritorno nelle aule. Che sia in smartschooling o con le lezioni “dal vivo”, il processo di apprendimento sarà sempre più facile con l’aiuto delle app! Le app dedicate alle singole materie non mancano, ma scaricando Skuola.net si accede a migliaia di tesi, appunti e test, una vera scuola virtuale. Utilissimo anche Diario Scuola per gestire materie, voti e assenze.

PER UNO SHOPPING ONLINE, MA SENZA SBAGLIARE

Rinnovare il look per l’autunno seguendo le ultime tendenze senza fare il giro dei negozi? Sicuramente una soluzione adatta al momento, ma come evitare acquisti inutili e resi senza poter provare i capi selezionati? Scaricando Primo Look che permette di “indossare” i vestiti su un modello virtuale del tuo corpo! C’è anche una soluzione per i prodotti di bellezza, come YouCam Makeup, che ti fa vedere rossetti e ombretti applicando le varie tonalità direttamente su una tua foto, decisamente un modo più igienico rispetto ai tester nei negozi!

PER DORMIRE MEGLIO E RIPRENDERE L’EQUILIBRIO PSICOLOGICO

Per aiutarci a riacquistare l’equilibrio psicologico c’è Sleep Cycle che monitora i cicli del sonno e ti sveglia nel momento giusto, o ad esempio Calm e Headspace per rilassarti grazie alla meditazione ed addormentarti più facilmente.

La memoria del tuo cellulare non è ancora piena? Per le app che aiutano ad attenuare l’ansia, gestire il rientro in ufficio e prenotare le sale, ordinare cibo al ristorante senza toccare il menu, organizzarsi per una pausa caffè al distributore senza creare assembramenti, ecc. consulta il Tutorial completo.