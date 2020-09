I Festival nell’era Covid: incontro al Festival di Venezia

Condividi

















Nell’ambito della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e ospite di Fondazione Ente dello Spettacolo, AFIC – Associazione Festival Italiani presenta l’incontro I Festival nell’era Covid: primi bilanci e prospettive, che si svolgerà in data mercoledì 9 settembre alle ore 15.00 presso la Sala Tropicana dell’Hotel Excelsior.

Al centro dell’incontro verrà affrontata una riflessione collettiva sugli eventi cinematografici dopo la prima estate di convivenza con il Covid-19 e una analisi delle prospettive per il futuro. Tra gli altri temi trattati ci sarà lo spazio anche per un bilancio sui recenti risultati dei finanziamenti del bando 2020 per la concessione di contributi ad iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

Durante l’incontro interverranno Chiara Valenti Omero (Presidente AFIC), Gianluca Guzzo (AD e Fondatore MYmovies), Giorgio Gosetti (Giornate degli Autori), Pedro Armocida (Pesaro Film Festival) e Federico Pommier (MoliseCinema Film Festival). Modera il giornalista Gianluca Arnone.