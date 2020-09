Condividi

















La Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, ricorrerà il prossimo 10 settembre.

In Italia, c’è stato un netto aumento delle richieste di aiuto e segnalazioni relative al suicidio gestite da Telefono Amico Italia nell’arco degli ultimi 6 mesi (quasi 2mila, oltre il doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno).

In occasione della Giornata, Telefono Amico Italia ha organizzato un evento virtuale che verrà trasmesso in diretta su Facebook giovedì 10 settembre a partire dalle 18.30 con approfondimenti (parteciperà anche lo psichiatra De Leo), testimonianze dirette da parte di persone che hanno conosciuto da vicino il fenomeno del suicidio e momenti artistici molto toccanti. In particolare, il cantautore Cosimo “Zanna” Zannelli presenterà in anteprima assoluta la sua nuova canzone “Lo Spazio che ci unisce”, che dà il titolo all’intera iniziativa di sensibilizzazione.