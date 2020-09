Coronavirus, c’è una mutazione molto contagiosa

Condividi

















Alcuni medici indonesiani hanno registrato casi di infezione da Coronavirus provenienti da un ceppo mutato, dieci volte più infettivo.

Il ceppo, conosciuto come D614G, è arrivato in Indonesia in un momento in cui la trasmissione del coronavirus è aumentata e sembra essere andata fuori controllo.

D614G è più contagioso ma meno letale del normale Coronavirus finora più diffuso.

La mutazione è stata scoperta nel sequenziamento del genoma di diversi campioni di sangue, secondo Herawati Sudoyo, vicedirettore dell’Istituto Eijkman.

L’esperto ha detto che ora non è noto se questa mutazione abbia contribuito o meno al recente aumento delle infezioni in Indonesia e che sono necessari ulteriori studi per scoprirlo.

L’Organizzazione mondiale della sanità ha fatto presente che il D614G è stato identificato per la prima volta a febbraio 2020 e ha circolato in Europa e negli Stati Uniti. È stato trovato anche in Asia, in paesi come Singapore e Malesia.