Il flower dress non può mancare nella moda di primavera

Milano Fashion Week Donna edizione 2020 in virtuale, l’attuale emergenza sanitaria rende difficile immaginare assembramenti e viaggi per raggiungere le capitali della moda e dunque anche mantenere in essere una fashion week organizzata come da tradizione. Il calendario degli appuntamenti delle sfilate di ogni designer è trasmesso in streaming attraverso la piattaforma e le news sono amplificate in tutto il mondo: con la piattaforma in rete, le fiere vivono per 365 giorni l’anno, per mantenere in maniera costante i contatti tra espositori e compratori.

Balossa presenta la collezione SS 2021 in virtuale, infatti dal marzo 2020 l’Azienda ha iniziato a dare vita ad un nuovo concetto virtuale, focalizzandosi sulla creazione di uno showroom digitale, in un certo senso, ha “digitalizzato” il modo di fare una collezione, dando importanza primaria ai contenuti correlati, come l’immagine comunicativa, e poi il prodotto.

E la designer Indra Kaffemanaite, nella collezione SS 2021 effettua un nuovo percorso, presenta un nuovo concetto di Balossa, conducendoci alla scoperta della sua linea che, con la ricerca accurata dei tessuti e l’uso di materiali innovativi, si proietta nel futuro presentando un abbigliamento in stile minimal, preciso e perfetto, dalla silhouette audace e dai dettagli essenziali, puntando il focus su un classico del guardaroba, concentrandosi su tonalità intense di flash di colore.

Balossa mantiene il culto del bianco ma scopre anche il colore, il rosso, il beige, il verde bosco, le righe, i fiori, fa diventare il suo “flower dress” il must have che non può mancare all’appello in questa stagione. Il capo chiave di questa primavera diventa l’abito a fiori, fresco, elegante e versatile, il flower dress non può proprio mancare nei guardaroba di stagione. Lungo, midi o mini, in qualsiasi lunghezza e modello veste di charme puro la donna Balossa e tra le fantasie più cool ci sono quelle dalle dimensioni estreme mixando fiorellini di campo mignon oppure maxi fiori su tessuti a righe disegnati dalla designer.