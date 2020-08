Vacanze: #NONABBANDONARLO

Condividi

L’estate è la stagione delle vacanze tanto attese e finalmente le famiglie e gli amici si riuniscono per trascorrere le ferie insieme, ma spesso scelgono una meta di viaggio dove però non possono essere in compagnia dei propri animali domestici. Chi non ha la possibilità di portare il proprio 4zampe con sé, di solito lo affida alla cura di amici o parenti, o ricorre a strutture come i dog-hotel che si rivelano ottime soluzioni per il benessere dei cari amici a quattro zampe.

Purtroppo però il fenomeno di abbandono di animali, anche se fortunatamente in diminuzione rispetto al passato, è ancora presente.

Si stima che ogni anno in Italia siano abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, più dell’80% dei quali rischia di morire in incidenti, di stenti o a causa di maltrattamenti.

L’abbandono di animali è un reato che il nostro ordinamento prevede e punisce all’articolo 727 del codice penale.

Su questo punto Fabio Dellisanti, socio fondatore di Harmonia e dog trainer, afferma: “Chi ama non abbandona. Concetto semplice, universale, che non ha bisogno d’altro. Eppure ogni anno, ancora di più in questi giorni d’estate, si continua ad abbandonare i cani. È qualcosa per cui non esistono scuse come l’impossibilità di portare il cucciolo con sé. Va, semplicemente, oltre ogni logica umana.”

Ecco perché Harmonia, catena italiana di asili diurni e hotel per cani, è attiva con la campagna social #NonAbbandonarlo per la prevenzione e sensibilizzazione contro il fenomeno, attraverso contenuti video e social in collaborazione con Ford Italia, dal 4 agosto al 12 Settembre 2020.

Alessandro Rossi, socio fondatore di Harmonia, si esprime sul tema affermando: “sono soddisfatto di questa iniziativa che vede il connubio con un brand leader mondiale di automotive. Ford pone grande attenzione al benessere dei 4zampe e su come farli viaggiare in sicurezza. Per la prima volta, oltre a puntare il dito su questa pessima abitudine dell’abbandono che va pienamente stigmatizzata, abbiamo scelto di porre l’attenzione nell’offrire soluzioni che salvaguardino il cane per coloro che non riescono a gestire il proprio pet durante il periodo estivo o che hanno deciso di non poterlo più tenere in casa per sempre”

Dal punto di vista comunicativo invece ci ha spiegato Silvio De Rossi , responsabile in Harmonia dei Digital Projects e influencer, la strategia adottata: “La campagna consiste nella diffusione quotidiana, dal 4 agosto al 12 settembre, di INSTAGRAM STORIES per sensibilizzare gli utenti contro l’abbandono dei cani. Le IG stories sono ormai lo strumento più utilizzato ed efficace, soprattutto dopo il lockdown che ha incrementato l’interazione con gli utenti. Oltre ai canali digitali di Harmonia, abbiamo strutturato la diffusione attraverso brand ambassadors e una call to action che coinvolge i nostri followers, per aumentare visibilità ed engagement”

Tutte le persone possono partecipare postando Stories

con hashtag #NonAbbandonarlo e tag @harmonia. L’account ufficiale di Harmonia repostera quotidianamente tutte le Story

L’impegno di Harmonia non si ferma qui: da sempre l’attività del brand è infatti quella di creare le migliori condizioni di ospitalità per i nostri pet. Oltre al servizio nelle strutture premium sia come asilo diurno (da mattina alla sera) che come hotel (ogni 4zampe potrà restare a dormire nel centro per periodi brevi o lunghi), di recente è stata lanciata la piattaforma di booking online dove prenotare un soggiorno in vacanza per il proprio cane sarà facile e immediato al pari della prenotazione di un hotel per “umani”. A fine giornata viene spedita al padrone un’approfondita documentazione audio e video per la sua tranquillità e soddisfazione.