A caccia di saldi su Google

Condividi

La confusione sulle date, la caccia all’affare, l’attenzione verso specifici brand. È la fotografia delle ultime settimane scattata da AvantGrade.com, agenzia di digital marketing che ha analizzato i Trend di ricerca su Google legati ai saldi estivi.

Forti picchi di ricerche su Google si sono registrati a giugno e luglio, complice la confusione sulle date che sembra essere stata più forte in Lombardia e Liguria. Tra le ricerche correlate degli ultimi trenta giorni, spicca però una forte impennata su “saldi estivi 2020 abruzzo” e “saldi liguria estate 2020” ma anche un +130% per “saldi estivi marche”. Molto attive anche Lombardia, Puglia e Piemonte.

L’analisi di AvantGrade.com vede il centro-sud più attivo nelle ricerche: Basilicata, Molise, Lazio, Lombardia e Campania compongono la top five delle regioni a caccia di saldi.

Abbigliamento, accessori e arredamento rappresentano le categorie di maggiore interesse come dimostrano le ricerche correlate sui singoli brand: “carpisa saldi” (+190%), “furla saldi” (+190%), “saldi maison du monde” (+140%). Tra gli argomenti correlati, su Google si è registrata anche la forte impennata di ricerche su Primark, Yves Saint Laurent, Tod’s.

Per quanto riguarda l’abbigliamento, il forte picco ha riguardato Carpisa più di ogni altro ma anche Marella, Benetton e Intimissimi sono stati ricercatissimi su Google. Tra gli argomenti correlati spiccano anche Pinko e Marina Rinaldi in compagnia di Brums, segno che i saldi sono un momento importante anche per il guardaroba dei più piccoli.

Quanto ai singoli brand, la Campania ha guardato con particolare attenzione a Gucci: tra le ricerche correlate, spazio per “borsetta gucci” (+650%), “portafogli gucci uomo” (+180%), “gucci saldi” (+110%). Nella stessa regione è stato cliccatissimo anche Valentino. Veneto e Lombardia invece, hanno cercato fortemente Furla che in generale ha suscitato interesse in rete per le borse (+120%). Sicilia, Calabria e Basilicata hanno invece puntato Armani.

Versace invece fa gola soprattutto per i suoi occhiali: tra le parole più ricercate spiccano “occhiali Versace uomo” (+90%) e “occhiali Versace” (+50%). Il brand è stato ricercatissimo al sud, in particolare in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Anche Michael Kors ha fatto la sua importante parte su Google, con picchi provenienti da Sicilia e Campania. Si punta maggiormente a “portafoglio Michael Kors” (+170%) e “Michael Kors scarpe” (+70%). Infine, Dolce & Gabbana che trionfa al Sud con Calabria, Campania, Molise, Sicilia e Puglia: “Occhiali Dolce e Gabbana” e “Scarpe Dolce e Gabbana” sono state le ricerche più frequenti.

“I saldi sono un appuntamento che non manca mai di suscitare l’interesse degli italiani – commenta Andrea Sala, Senior Search Analist di AvantGrade.com. La moda e l’abbigliamento sono sempre i più cercati, anche se non mancano exploit di altri settori. La ricerca degli outlet in tutta Italia poi, dimostra come ci sia voglia di shopping fatto di persona, anche come conseguenza del periodo di lockdown”.