Estate da cani, 10 consigli per affrontare il caldo

In queste giornate torride l’estate 2020 è al suo culmine, ma non sempre si è bene informati circa l’impatto che raggi solari e temperature elevate potrebbero avere sui nostri amici animali. Gli esperti veterinari di Barkyn, azienda specializzata nell’alimentazione personalizzata per cani, hanno risposto ad alcune tra le domande più comuni, utili ad orientare i proprietari dei cani intenti a godersi l’estate insieme la proprio fido. Dieci suggerimenti per una maggiore e costante attenzione rivolta ai nostri compagni di viaggio.

I cani soffrono le alte temperature? Come posso capirlo?

Sì. Nei periodi più caldi, i cani sono soggetti a colpi di calore, in particolar modo i cani brachicefalici, come ad esempio i bulldog. Essi non hanno ghiandole sudoripare, come gli esseri umani, ma rilasciano il calore attraverso la lingua, mentre ansimano. Questo modo di rilasciare il calore non è efficace come quello degli umani, per questo che i cani non affrontano molto bene le alte temperature ambientali. Se il cane dovesse ansimare troppo, avere una chiara difficoltà respiratoria e una superficie del corpo troppo calda, meglio portarlo immediatamente da un veterinario.

Rispetto al suo peso, quanta acqua dovrebbe bere un cane in una giornata molto calda?

I cani dovrebbero bere in media 50 ml d’acqua per ogni chilogrammo di peso ovvero un cane da 20 kg deve bere circa 1 litro di acqua al giorno. Nei giorni più caldi la quantità di acqua di cui hanno bisogno può essere superiore a 50 ml/peso e la cosa più importante è, specie nelle giornate torride, lasciare sempre acqua fresca a disposizione del cane in modo che possa bere ogni volta che ha sete. Un semplice gesto da non sottovalutare.

C’è qualcosa che il mio cane dovrebbe o non dovrebbe mangiare quando fuori fa troppo caldo?

La maggior parte dei cani mangia cibo secco, un alimento che può essere mantenuto anche durante i periodi molto caldi. I nostri amici a quattro zampe dovrebbero sempre avere acqua a disposizione e nei periodi di maggiore calore meglio anche del cibo umido, elemento che può contribuire all’idratazione del cane in quanto contiene abbastanza acqua nella sua composizione.

Il mio cane può soffrire l’aria condizionata troppo fredda?

Come per le persone, dobbiamo evitare che anche agli animali passino da temperature molto calde a temperature molto fredde. In questo senso è meglio evitare l’esposizione all’aria condizionata con basse temperature nelle giornate molto calde.

Quando sono a passeggio cosa devo fare per proteggere il cane dal sole cocente?

Oltre a portare dell’acqua da poter offrire in qualsiasi momento, su alcuni cani (in particolare quelli con il pelo bianco) è consigliabile applicare una protezione solare! Inoltre, è molto importante evitare di passeggiare durante le ore più calde, soprattutto perché la pavimentazione sarà rovente, il che può causare ustioni sui cuscinetti della zampa del cane.

Il cane è protetto dalle radiazioni solari?

I peli dei cani li proteggono dall’impatto dei raggi ultravioletti. Ad ogni modo, come anticipato, nei cani con il pelo bianco e / o con il pelo molto corto sarebbe ideale applicare loro una crema solare specifica per i cani.

Giusto tosarli in estate?

Dipende dalla razza e dal tipo di pelo. Alcune razze, in particolare quelle con pelo molto folto, possono beneficiare della tosatura in estate. Tuttavia, non tutti dovrebbero essere rasati perché proprio i loro peli li aiutano a proteggersi dalle scottature solari e a prevenire il surriscaldamento della pelle. La tosatura igienica, che serve a rimuovere i peli in aree come la pancia o le zampe, può essere fatta a tutti in quanto consentendo loro di essere più comodi e meno caldi in estate.

Esiste il pericolo di scottatture alle zampe del cane?

Certo! Proprio per questo motivo è importante evitare di camminare nei momenti di maggiore calore. Per capire se il terreno è troppo caldo per il cane, basterà semplicemente che il proprietario tocchi il suolo con la mano: il modo migliore per scoprire se la temperatura è tollerabile o meno.

Esistono razze più sensibili alle temperature estive rispetto ad altre?

Sì, questo accade in base alla capacità di rilasciare calore, che è inferiore in alcune razze a causa della loro conformazione. Le razze brachicefaliche, come il Bulldog e il Carlino, hanno meno resistenza al calore e sono più inclini ai colpi di calore. E’ bene ricordare che anche i cani obesi hanno una minore resistenza al calore.

Qualche consiglio per quando sono in spiaggia con il cane?

Tenendo conto di quanto è già stato menzionato, possiamo riassumere dei consigli nei seguenti punti:

Avere acqua sempre a disposizione

Cercare sempre un posto all’ombra (portate un ombrellone!)

Utilizzare un asciugamano in modo che il cane non sia a diretto contatto con la sabbia (almeno nei giorni in cui la temperatura della sabbia è elevata)

In alcuni casi, usare della crema solare specifica per cani