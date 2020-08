Irrigare è semplice con My Garden

Condividi

GARDENA mette a disposizione dei più intraprendenti e amanti del “fai da te”, l’applicazione gratuita My Garden. Un software semplice che consente di progettare in completa autonomia il proprio giardino e l’impianto automatico di irrigazione.

GARDENA ha realizzato una sezione del sito, denominata “Il mio Giardino”, con cui si accede al Planner per il giardino, e grazie al quale è possibile disegnare e progettare online il proprio spazio verde, in modo semplice e creativo.

L’applicazione My Garden è facile da utilizzare e consente all’utente di disegnare comodamente a mano libera il proprio giardino, offrendo ispirazione e aiuto nella progettazione del proprio “eden”.

Attraverso un menù completo, posto sulla sinistra dello schermo, è possibile disegnare il giardino con misure precise e con i tutti gli elementi che lo compongono (terreno, erba, aiuole e pavimentazione). Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori componenti come case, piante, mobili, ecc., modificarne le dimensioni oppure spostarli, ruotarli e duplicarli.

Per chi ha bisogno di un modello da cui partire, gli esperti di giardinaggio GARDENA hanno creato una serie di esempi di giardini standard (piccoli, medi e grandi), da utilizzare come punto di partenza per progettare il proprio giardino. Basta duplicare il modello e iniziare a modificarlo con gli elementi messi a disposizione dall’applicazione. Per poter accontentare le esigenze di tutti, i modelli proposti vanno dal piccolo spazio verde di una residenza di città fino a quello di una villa grande con giardino.

Una volta impostato il giardino, per completare l’opera si può aggiungere un impianto personalizzato di irrigazione GARDENA.

Tra le varie funzioni di My Garden, vi è anche lo Sprinklersystem planner, che calcola, in maniera automatica, il posizionamento ideale di irrigatori e tubazioni per il proprio giardino, sulla base dei prodotti GARDENA Sprinklersystem, ideali per una pratica irrigazione pop-up del prato; gli irrigatori pop-up, infatti, sono installati sotto il livello del suolo e collegati da un sistema di tubature. Compaiono come per magia quando è ora di annaffiare il giardino e distribuiscono acqua esattamente dove serve. Per conoscere la combinazione di prodotti Sprinklersystem ideale per il proprio giardino, è necessario prima disegnarlo e poi aggiungere gli irrigatori. Niente di più semplice!

Bastano 5 semplici passaggi per ottenere la lista di cosa è necessario possedere per ottenere un giardino perfetto.