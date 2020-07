Condividi

Parte mercoledì 29 luglio a Cinisello Balsamo il progetto “Adotta un Angelo Custode” al servizio degli anziani soli in quest’estate di distanziamento sociale…

Ovunque in città fioriscono iniziative nel miglior spirito della Milano che aiuta. E ovunque occorra aiuto ritroviamo i PIC (Pronto Intervento Clown) di MORISS (Maurizio Accattato) nuovamente in prima linea per mettersi al servizio della comunità nei suoi bisogni primari, che includono anche la socialità e il sorriso…

Come si sa, i PIC vengono “battezzati” da quel Dario Fo che di Maurizio Accattato fu maestro, nel 2006 in occasione dell’apertura della primissima edizione del MILANO CLOWN FESTIVAL: un evento aperto e popolare che quest’anno è stato bloccato, a poche ore dalla partenza, dall’esplosione drammatica del Coronavirus.

Ma i PIC hanno letto nel dolore e nella difficoltà di questi giorni una vera e propria “chiamata alle armi” in cui la loro missione diveniva ancora più necessaria! E così li abbiamo da subito trovati per strada, sempre a distanza di sicurezza ma sempre pronti a cercare di restituire qualche sorriso agli spaventati milanesi… Poi li abbiamo rincontrati impegnati nella colletta alimentare, sempre condotta con il loro miglior spirito giocoso, positivo, generoso e pieno di speranza, con cui riescono a catturare l’attenzione anche dei più distratti e a coinvolgerli in questa azione di solidarietà.

Ora si sposteranno alle porte della città, nelle Auser di Cinisello Balsamo, per dare sollievo agli anziani soli dei quali si trasformeranno in “Angeli Custodi” durante le interminabili giornate di agosto…