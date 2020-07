Smart working, 19 podcast

Condividi

L’estate e soprattutto le vacanze sembrano sempre il momento migliore per recuperare il tempo, per leggere quel lungo libro abbandonato sul comodino da mesi, per imparare qualcosa di nuovo che stuzzica la nostra curiosità… oggi ci si può dare ai podcast, sicuramente più comodi dei libri, soprattutto se ci si trova in spiaggia, in barca o su una sdraio. Dopo il successo degli ultimi anni a livello internazionale, anche i podcast italiani sono esplosi: se ne trovano su ogni argomento. Ecco allora che l’estate può essere l’occasione per aggiornarsi sul proprio lavoro, ma anche, perché no, per staccare completamente e dedicarsi a qualcosa di completamente nuovo. Basta solo scegliere la “storia” giusta da ascoltare.

Abbiamo selezionato 19 podcast che possono tenervi compagnia in queste giornate d’estate. Alcuni parlano, ça va sans dire, di smart working, altri… di tutt’altro!

Tutto (o quasi) sullo smart working

Pregevole Podcast – piattaforme: Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast

Questo podcast parla di facilitazione, smart working e nuovi metodi di lavoro per chi opera nel campo del digitale e non. Il podcast affronta tutti gli argomenti in maniera trasversale e dinamica. È realizzato e condotto da tre donne: Francesca Bernabei (formatrice e Smart Working Consultant), Cristiana Cattani (SEO Specialist) e Barbara Puppa (Full-Stack Web Developer, WordPress Developer e Magento Developer).

Smart Working Agile – piattaforme: Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast

Quello che fino a ieri era considerato un lusso per pochi o solo per grandi aziende, è diventato oggi un obbligo, per tutte le imprese che non vogliono e non possono fermarsi. Su questo canale di Marco Ambrosini si parla di smart working, di tutti i passaggi fondamentali per costruire un nuovo modello di lavoro che sia realmente efficiente e misurabile. Ambrosini è esperto in consulenza, formazione, coaching in ambito executive, sales e comunicazione digitale.

Forbes Job Trends – piattaforme: Spotify, Spreaker, Podplay, Google Podcast, Apple Podcast

Job Trends è uno dei podcast di Forbes Italia, condotto da Roberto D’Incau, uno tra i più importanti opinion leader italiani in ambito HR e fondatore e Ceo di Lang&Partners. Younique Human Solutions. D’Incau in ogni appuntamento racconta nuovi aspetti del mondo del lavoro. Tra le tante tematiche, per esempio, parla di come essere felici al lavoro, di come preparare un colloquio e anche ovviamente di Smart Working.

Trasformazione digitale mon amour

Strategia Digitale – piattaforme: Spreaker, Apple Podcast

Strategia Digitale è uno dei podcast di business più ascoltati d’Italia. In ogni puntata Giulio Gaudiano suggerisce e propone idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di marketing digitale e di business online. Gaudiano è uno dei massimi esperti di podcast in Italia.

Open Cloud Academy – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Soundcloud

Questo podcast, ideato e condotto da Marco Viscardi, è uno spazio dedicato a imprenditori, manager e consulenti (del mondo digitale, ma non solo) che vogliono approfondire i temi della Digital Transformation, per rendere le loro aziende più moderne, efficienti e competitive. Viscardi è consulente internet, cloud, voip e blogger. Si occupa di internet, telecomunicazioni e ICT dal 1995.

La PA Digitale – piattaforme: Spreaker

Ogni due settimane, un appuntamento con Ernesto Belisario sui temi di attualità legati all’amministrazione digitale per fornire a dirigenti e dipendenti pubblici, ma anche ai fornitori di beni e servizi informatici della PA e – in generale – ai professionisti della digitalizzazione, gli elementi necessari ad accompagnare il percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Un tuffo nella tecnologia

Mister Gadget – piattaforme: Radio Number One, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast

Il podcast settimanale di Luca Viscardi, dedicato alla tecnologia. Mister Gadget è anche una trasmissione radiofonica su Radio Number One, un blog su mistergadget.tv e un canale YouTube. Luca Viscardi crede nella tecnologia e nella sua capacità di rendere le nostre vite migliori. Così ha deciso di raccontarne il meglio, con una visione ampia, affrontando diversi aspetti della tecnologia e le sue applicazioni.

2024 – piattaforme: Rai Radio2, Spotify, Spreaker, Apple Podcast

In diretta ogni venerdì alle 22 su Rai Radio2, il podcast 2024, condotto dal giornalista Enrico Pagliarini, è dedicato alle notizie di tecnologia della settimana appena trascorsa. Dalle auto elettriche al 5G e al fintech, passando per la digitalizzazione di case, scuole e uffici: Pagliarini affronta tutte le notizie riguardanti il mondo tecnologico di oggi e di domani.

Radio IT – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Stitcher, Alexa

Radio IT è il primo podcast network di IT: raccoglie diversi podcast che raccontano la tecnologia e le sue applicazioni in modo semplice agli operatori del settore, agli utenti e agli appassionati. I podcast del network sono: Information Technology Drink che parla di Cybersecurity; Tech Med dedicato a tecnologia e medicina; The Ceo Advisor con consigli per imprenditori e manager; Spunti di Marketing; Digital HR; Alla scoperta dell’intelligenza artificiale; Il protagonista nel quale si raccontano le storie dei protagonisti del mondo dell’IT; The Gio Point of View che ospita CIO, CTO e IT Manager.

Hot bites di economia e politica

3Fattori – piattaforme: 4tracce.fm

3Fattori è il podcast che racconta, con termini semplici, ciò che accade sul fronte della geopolitica, della finanza e dell’economia, per aiutarci a capire quanto accade ogni giorno nel nostro mondo, senza lasciare indietro nessuno. È ideato e presentato da Mariangela Pira, giornalista professionista esperta di mercati finanziari e politica estera di SkyTg24. Utile per chi vuole fare un po’ di chiarezza su temi complessi, grazie al linguaggio semplice usato dalla giornalista.

Da Costa a Costa – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast,

Da Costa a Costa è il progetto giornalistico di Francesco Costa, vicedirettore del Post che, dal 2015, racconta la politica americana e gli Stati Uniti in un appuntamento bisettimanale. In vista della campagna presidenziale 2020, è appena cominciata la quarta stagione. Il podcast ha circa 150 puntate dedicate sia alle ultime novità sia a storie che aiutano a capire meglio alcuni aspetti della realtà USA. E se gli USA non fanno per voi, Costa ha fatto un podcast anche su Milano.

Breaking Italy – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Youtube

L’ideatore del progetto è Alessandro “Shy” Masala che nel 2011 ha creato lo show omonimo che quasi quotidianamente racconta gli eventi più rilevanti per il panorama italiano e internazionale. Da questo, meno di un anno fa è nato Breaking Italy Podcast, dove Alessandro chiacchiera con un ospite ogni volta diverso. Il podcast è utile per approfondire o scoprire le storie e le opinioni di personaggi sui temi più attuali.

Storie straordinarie sotto l’ombrellone

Lingua – piattaforme: Storytel (a pagamento)

Sei puntate di storie reali, intime, profonde, che attraverso il filo narrativo del cibo, parlano di cambiamenti, di guarigioni, di maternità, di malattia, raccontate da Mariachiara Montera. Il cibo è la prospettiva con cui esplorare il passato e il presente dei protagonisti, e per immaginare il futuro. Sono storie fatte di empatia, di comprensione, di immedesimazioni. Sei racconti da divorare dall’inizio alla fine da chi è appassionato di cibo, ma non solo.

Morgana – piattaforme: Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, storielibere.fm

La scrittrice e blogger Michela Murgia racconta storie di ragazze “che tua madre non avrebbe approvato”, come per esempio quelle di Moana Pozzi, Madonna o Moira Orfei. Ogni puntata racconta una donna straordinaria, controcorrente, che ha lasciato il segno, anche non sempre ha goduto della fama che avrebbe meritato. Le loro vite vengono prima raccontate e poi commentate insieme a un ospite, ogni volta diverso, che ha qualcosa di interessante da raccontare della sua vita personale.

Fucking Genius – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, storielibere.fm

I geni sono figure che generano grande attrazione e fonte inesauribile di ispirazione. Questo podcast nasce con l’intento di scoprire come hanno avuto la scintilla che gli ha permesso di lasciare il segno nella storia e come hanno contribuito con le loro scoperte al progresso dell’umanità. Il podcast è condotto dal divulgatore Massimo Temporelli che con tono leggero parla di personaggi del calibro di Einstein, Marie Curie, Leonardo Da Vinci e Rita Levi-Montalcini.

Daimon – piattaforme: storielibere.fm, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast

Un podcast sulle ossessioni condotto dalla scrittrice Violetta Bellocchio che le ritiene “una cosa buffa. Con la stessa facilità possono portarti alla rovina integrale o possono indicarti la strada migliore per procedere e scoprire chi sei, tu, veramente. Un pensiero fisso può stravolgere la tua visione del mondo, nel bene e nel male”. Quindi in ogni puntata Bellocchio ne approfondisce una, da quella dell’innamoramento a quella per i social network, dall’ossessione per l’aspetto fisico a quella del gioco d’azzardo. Un buono strumento per riflettere.

Pillole di LSD – piattaforma: rinascitadigitale.it

Pillole di Life Style Design è un podcast giovane (ad oggi è alla sua prima puntata!) che parla di come viviamo, dei nostri stili di vita e della bellezza insita nel poterli disegnare, un po’ come uno stilista, che fonde colori, profumi, forme e sembianze… per dare vita ad una creazione unica. Dai colori con cui ci vestiamo ed arrediamo la nostra giornata, ai profumi nei quali cerchiamo conforto o stimolo, ai desideri e ideali a cui lasciamo il compito di indicarci la via verso la felicità: troverete un po’ di tutto questo in Pillole di LSD.

I pettegolezzi della storia e le curiosità della natura

Bistory – piattaforme: Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast

Un podcast dedicato alla storia, ma quella “nascosta”, il lato b: grandi personaggi potenti e carismatici entrati nella leggenda oppure completamente dimenticati. Da Yukio Mishima ad Anita Garibaldi, dal Capitano Kidd a Tupac Amaru, da Muhammad Ali, i protagonisti sono idoli cruenti, amanti disperati, utopisti condannati, folli creatori di bellezza e vengono raccontati in parole e musica ogni giovedì sera da Andrea W. Castellanza e diretti e prodotti da Sebastian Paolo Righi per NeverWasRadio.

Il gorilla ce l’ha piccolo – piattaforme: Spotify, Spreaker, Apple Podcast, storielibere.fm

In questo podcast, attraverso gli animali, scopriamo di più su noi esseri umani. Lo conduce Vincenzo Venuto, biologo e divulgatore. In ogni puntata viene raccontata la sessualità degli animali e tutti gli aspetti a essa collegati (società, selezione, famiglia) per raccontare noi stessi, tra differenze e somiglianze. Perfetto per chi è interessato alla biologia, all’antropologia, ma anche a tutti quelli che vogliono capire meglio la natura umana e animale.