Cervino CineMountain, al via il festival del cinema di montagna

Si arricchisce il parterre di ospiti della XXIII edizione del Cervino CineMountain, il festival del cinema di montagna in programma a Cervinia e Valtournenche dall’1 al 6 agosto. Oltre ai già annunciati Mauro Corona e Didier Berthod, Hans Kammerlander e François Cazzanelli, sul palco del festival saliranno anche Anna Torretta, che insieme a Eleonora Delnevo, l’alpinista bergamasca paralizzata dopo un’incidente alpinistico in Trentino, e Dorota Bankowska, palombara che conosce gli abissi marini e lavora sotto le piattaforme petrolifere nei posti più remoti del pianeta, parlaranno di “Whiteout”, il loro libro fresco di stampa che è un inno alla rinascita. E poi Domenico Quirico, il reporter de La Stampa rapito in Siria nell’aprile 2013 e rilasciato dopo 5 mesi, e Pietro Trabucchi, psicologo che si occupa di prestazione sportiva e autore di diversi libri sulla resilienza e sulla passione, affronteranno il tema della resistenza interiore. E ancora le immancabili incredibili storie dell’ormai pietra miliare del festival, e storicamente dell’alpinisimo himalaiano, Kurt Diemberger, in una matinée di confronto con Hans Kammerlander per ripercorrere le loro carriere e raccontare vittorie e sconfitte.

Svelata anche la giuria di questa edizione 2020, che sceglierà le pellicole vincitrici del concorso internazionale, tra le 26 in gara, e il Grand Prix des Festival, l’Oscar dei film di montagna, storico premio assegnato dal Cervino CineMountain da ormai 23 anni.