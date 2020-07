Art Management, un nuovo prestigioso Master

Condividi

Una nuova opportunità formativa per gli aspiranti manager che desiderano specializzarsi nel campo dell’Art Management nasce dalla partnership tra il Sotheby’s Institute of Art-New York ed ESCP. Le due prestigiose istituzioni hanno firmato un accordo che consentirà agli studenti del Master in Management Grande Ecole di frequentare il primo anno di studio presso uno dei campus europei della Business School internazionale (Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia) e il secondo anno a New York, per conseguire al termine del percorso una doppia laurea. A partire dal prossimo Anno Accademico 2020-2021, il Master in Business Art accoglierà giovani provenienti da tutto il mondo offrendo loro la straordinaria possibilità di sviluppare competenze trasversali necessarie per ricoprire posizioni dirigenziali o lavorare come imprenditore o consulente nel settore dell’arte.

“Il segno distintivo del Master – spiega Christine Kuan, CEO e Direttore del Sotheby’s Institute of Art – è il focus sul business dell’arte internazionale. Siamo onorati di collaborare con ESCP, leader nella formazione manageriale in Europa dal 1819, per creare un’opportunità di studio globale in una delle più importanti capitali dell’arte del mondo, Parigi”.

“L’acquisizione di conoscenze nel campo dell’arte e il loro collegamento con il mondo del business è molto importante per ESCP – aggiunge il Prof. Léon Laulusa, Executive Vice President per gli Affari Accademici e Internazionali –. È uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia internazionale fondata su Arte, Business, Cultura, Diplomazia e Ingegneria per sviluppare una duplice competenza. Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione con il Sotheby’s Institute of Art”.

“Questo scambio accademico dimostra ancora una volta la nostra ambizione di personalizzare il programma di apprendimento degli studenti del Master in Management. Dopo la riprogettazione del programma ‘Grande Ecole’, gli studenti possono ottenere fino tre specializzazioni nel corso dei loro studi”, conclude il Prof.ssa Cécile Kharoubi, Direttrice del Master in Management di ESCP.

Il programma, erogato interamente in lingua inglese, propone un duplice approccio formativo per soddisfare sia le esigenze delle aziende, sia l’alta domanda da parte degli studenti di personalizzare i propri percorsi di carriera individuali. È possibile scegliere tra oltre 58 specializzazioni, disponibili nei sei Campus della Business School, talvolta offerti in collaborazione con un istituto-partner riconosciuto per la propria esperienza in un determinato campo.