Viaggiare in sicurezza e… con destinazione a sorpresa!

L’estate è arrivata e, nonostante quest’anno sarà un po’ diversa dal solito, la voglia di vacanza, di vedere posti nuovi e fare esperienze emozionanti è sempre la stessa. Secondo un’analisi di Coldiretti/Ixè, saranno 34 milioni gli italiani che non rinunceranno alle vacanze estive e di questi il 93% lo farà in Italia. Tornare a viaggiare, e farlo in piena sicurezza, è possibile, basta rispettare alcune semplici regole disponibili sul sito del Ministero della Salute.

A rendere più briose le nostre vacanze, aggiungendo quel pizzico di pepe che sembrava potesse mancare nell’estate della cosiddetta Fase 3, arriva FlyKube, azienda italo-spagnola specializzata in viaggi con destinazione a sorpresa a prezzi molto competitivi, che per quest’estate lancia il format “Fuga a Sorpresa”, identificato anche dall’hashtag #RestoinItalia. Un modo originale per staccare dalla routine, partire senza lo stress dell’organizzazione, concedendosi un viaggio sicuro, flessibile e in linea con la nuova normalità.

Si tratta di pacchetti di viaggio in località italiane, da 2 a 7 giorni, a partire da 99 € a persona, con sistemazione in hotel, B&B o agriturismi che abbiano ottenuto un punteggio di almeno 8/10 per quanto riguarda la pulizia degli ambienti e il rispetto di tutte le norme igieniche. L’utente potrà scegliere la data e la città di partenza (Roma o Milano), la durata del viaggio e se vuole una vacanza balneare, per sdraiarsi su una delle bellissime spiagge italiane o tuffarsi nel blu del Mar Mediterraneo, o rurale, tra passeggiate per le verdi campagne e i boschi del nostro paese, immersi nella natura. Ma la destinazione effettiva della sua vacanza gli sarà comunicata appena 48 ore prima della partenza. Giusto il tempo di fare la valigia e cercare i principali luoghi di interesse da visitare durante il soggiorno.

Tutte le destinazioni sono raggiungibili in un massimo di 4 ore, con la propria auto. FlyKube fornirà anche il percorso con Google Maps per raggiugere la destinazione in modo facile e veloce.

“Abbiamo pensato che, dopo mesi così difficili, tra restrizioni, distanziamento e lockdown, quello di cui ognuno di noi avrebbe bisogno è un po’ di relax ed un bel viaggio rigenerante. – Commenta Paolo Della Pepa, CEO & Co-Founder di FlyKube – Noi abbiamo creato una formula che consente di non rinunciare ad avere un’estate emozionante, viaggiando in sicurezza e alloggiando solo presso strutture altamente rispettose delle norme igienico-sanitarie. Il tutto ad un prezzo contenuto, poiché sappiamo bene che in questo momento le preoccupazioni economiche non sono poche”.

Per il lancio della campagna, online dal 16 luglio e disponibile al seguente link https://www.flykube.com/it/fuga-sorpresa, FlyKube regala a tutti gli utenti i codici sconto FUGASORPRESA15 (sconto di 15€) e FUGASORPRESA5 (sconto di 5€).