I gioielli per bambini che raccontano emozioni

E’ l’esclusività a caratterizzare Lock Your Love, la linea di leBebé dedicata a tutte le donne che desiderano, attraverso i gioielli che indossano, raccontare i propri sentimenti e dare forma ai più svariati pensieri.

Versatile e originale, la collezione si compone di bracciali e catene – nelle due versioni in argento e in argento/oro rosa – ed elementi aggiuntivi, come i link e i charms che sapientemente combinano i due metalli per dare vita a forme esclusive che sanno raccontare la personalità e le emozioni di chi le indossa. Grazie ai link e ai moschettoni a forma di cuore, il gioiello può essere personalizzato, impreziosito e diventare unico…

Il bracciale della linea Lock Your Love (nella fotografia) rappresenta il regalo ideale per dimostrare il proprio amore. Dedicato ad un pubblico giovane, è in argento 925 arricchito da un prezioso moschettone in oro rosa 9kt a forma di cuore. Link e moschettone possono ospitare letterine e charms di diverse forme, come la casa, simbolo del nido d’amore ma anche così preziosa nel periodo che ci siamo appena lasciati alle spalle, il cuore, per raccontare la passione, il quadrifoglio, portafortuna per antonomasia, e il bimbo, una della sagome iconiche di leBebè, per celebrare una nuova nascita o per identificarsi ed essere portato al polso del grande amore.

Oppure, grazie alle letterine presenti in collezione, perché non comporre il proprio nome o inserire le iniziali per essere simbolicamente sempre insieme?

leBebé nasce nel 2007 dall’idea creativa e imprenditoriale dei fratelli Paolo, Fabrizio e Mariana Verde, titolari di Lucebianca e terza generazione di una storica famiglia napoletana che iniziò l’attività nel 1948 in un piccolo laboratorio di oreficeria situato nel Borgo degli Orefici, l’antica zona orafa di Napoli.

Ciò ha segnato l’inizio di un viaggio, lo sviluppo di una forma d’arte coltivata con pazienza e devozione che portò successivamente alla nascita di Oroverde, importante e attuale realtà commerciale nel settore orafo.

Brand di Lucebianca, leBebé sin da subito conquista l’interesse del mercato e, in pochi anni, si afferma con successo a livello nazionale, oltre a muovere i primi passi verso il mercato estero.

Sin dalla nascita, il concept cui si ispirano tutte le creazioni è molto semplice e, contemporaneamente, straordinario: i gioielli diventano un mezzo per comunicare i propri sentimenti. Ed “Emotional Jewels” è il pay-off che ben incarna l’ispirazione del brand.

Il primo prodotto lanciato, oggi diventato “iconico”, è il famoso – e tanto apprezzato – ciondolo a forma stilizzata di maschietto o femminuccia che, nel tempo, è stato declinato in anelli, bracciali e orecchini. La sagoma leBebé si è imposta come vero e proprio must have al pubblico delle neo-mamme di tutta Italia.

Dopo 13 anni di successi e numerose creazioni, Lucebianca sta attuando un’operazione di “rifocalizzazione” del brand che ha l’obiettivo, non solo di continuare a coltivare la community di mamme cui sinora ci si è rivolti, ma anche di ampliare il target rivolgendosi – con i nuovi prodotti che saranno immessi sul mercato dal 2020 – al mondo delle donne che amano la contemporaneità, che affrontano la vita con gioia e passione e che desiderano raccontare sempre le proprie emozioni.