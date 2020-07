Omaggio a Brescia: concorso Short Story

Condividi

comunicato stampa inviato da Enrico Damiani Editore

Premio Short Story – VI edizione

OMAGGIO ALLA LEONESSA

Siamo orgogliosi di proporre la nuova edizione del nostro concorso di scrittura “Short Story”, ideato per valorizzare il genere letterario del racconto breve.

Tema del concorso di quest’anno sarà la città di Brescia, sede della nostra casa editrice, diventata tristemente nota come una delle province italiane maggiormente colpite dal COVID-19.

Terra operosa e silenziosa, intrisa di storia, Brescia ha saputo accogliere e innovare, si è animata di musica e incontri, anche grazie a una generazione di giovani che ne ha saputo cogliere le potenzialità. In molti l’hanno (ri-)scoperta incuriositi, ora molti la possono raccontare in una breve composizione.

In palio la pubblicazione in ebook dei racconti più meritevoli, oltre a una menzione speciale per la miglior composizione scritta dagli under-25.

A presiedere la giuria, Paolo Corsini, ex-sindaco di Brescia e attualmente senatore, e Massimo Tedeschi, giornalista, ex-caporedattore della sede di Brescia del Corriere della Sera e attualmente presidente dell’AAB, Associazione Artisti Bresciani.

Scrivere è la vostra passione? Volete mettere alla prova le vostre capacità raccontando di una città dinamica, in trasformazione, ricca di opportunità?

Scoprite il regolamento qui: http://bit.ly/short-story-regolamento