Milano Virtual Fashion Week 14 luglio

Milano Digital Fashion Week il prossimo 14/17 luglio, evento creato da Carlo Capasa per la Camera Nazionale per la Moda Italiana, con il coinvolgimento di aziende per l’universo fashion italiano riorganizzato in virtuale, incentrato sull’immagine, sui contenuti multimediali e su contributi webinar e workshop, mentre per settembre la speranza è che si ritorni alle classiche sfilate oltre al digitale.

L’obiettivo di CNMI è costruire una proposta inclusiva dei grandi brand del Made in Italy e allo stesso tempo supportare la nuova generazione di designer.

Una piattaforma interamente dedicata agli showroom dove sarà presente il total look del Brand Hanna Moore Milano, presentato a Napoli il 30 giugno al Sohara Luxury Beach Club, la collezione SS 2021 “BE UP TOMORROW IS NOW”, rappresenta un mix di contributi fashion Made in Italy abbinati al sogno del glamour del Sistema Moda.

Con la direzione artistica di Luciano Carino – HM Make Up Italy – la GU Management dell’imprenditore Gianfranco Unione, affiancato dall’imprenditoria campana, ha colto nel segno presentando una collezione dallo stile femminile, ironico, elegante e glamour, riuscendo a posizionarsi, grazie alla qualità dei tessuti e alla cura dei particolari, in un mercato di lusso internazionale, avvalendosi della firma di designer campani, una linea totalmente made in Italy.

La collezione SS 2021 di Hanna Moore Milano firmata da Rosaria Ottaiano, rappresenta l’unicità del Made in Italy. Più che semplici outfit, le sue creazioni sono delle vere opere d’arte, eclettica, eye-catching, non convenzionale, un giardino segreto che si svela mostrando tanto talento e creatività. Una collezione ideata quindi per esprimere la personalità e l’essenza femminile, più che l’apparenza. In bilico tra figurazione ed astrazione, le creazioni di Rosaria Ottaiano esaltano ed esplorano elementi come la linea, il colore e le forme, raggiungendo l’armonia e l’equilibrio nelle mani dei sapienti artigiani, basati in Campania, interpretando i tessuti, prodotti da Blue & Blues di Mario Cozzolino, facendo diventare la collezione un processo creativo stimolante e divertente, mai banale, che va oltre e si caratterizza proprio per la ricerca di materiali particolari e lavorazioni speciali negli accessori che illuminano la collezione, come i Silver 925 Jewellery di Tiziana Peruggi, nella jeanseria disegnata da Ceres Ramos, nelle Luxury Shoes create dal designer Giovanni Farriciello, un total look che diventa un mood armonioso.

La narrazione di una emozione, il gioiello di Hanna Moore Milano Silver 925 Jewellery, creato dalla designer Tiziana Peruggi, una lavorazione artigianale della linea d’argento 925, contraddistinta dal design esclusivo di forme e idee di bracciali, anelli, collane e catene realizzate per sottolineare l’outfit di una donna unica, non banale, elegante, una collezione ispirata al mondo fiabesco che ciascuna donna sogna, e di cui spesso fa inconsapevolmente parte.

Un vero viaggio di stile nella collezione Hanna Moore Milano Luxury Jewels Shoes in un caleidoscopio di colori, lacci e Svarowsky, dalla creatività inarrestabile, una testimonianza contemporanea di donne senza tempo all’insegna della seduzione, nella linea beauty di Hanna Moore Milano by HM MAKE UP Italy, testimonial Miriam Carino, prodotti, totalmente naturali ed ecosostenibili, che ci fanno rivivere le emozioni profondamente impresse in noi legate ai momenti felici, alle fragranze della natura che rimangono associate per sempre nella nostra memoria come la linea di fragranza, La Dolce Vita by Hanna Moore Milano, fragranze della natura che rimangono associate per sempre nella nostra memoria olfattiva.