Milano, Triennale Estate: gli eventi

PROGRAMMA TRIENNALE ESTATE

1 -9 LUGLIO

1 luglio

18:30 Una scuola grande come il Mondo

con Lorenzo Giusti, direttore della GAMEC e vice-direttore di AMACI, Marinella Senatore, artista, Roberto Pisoni, direttore Sky Arte

Un incontro dedicato al tema del diritto allo studio in Italia e al ruolo degli artisti durante l’emergenza sanitaria. Punto di partenza della discussione è il progetto REC, campagna di sensibilizzazione per la raccolta fondi a sostegno dell’accesso all’istruzione online che ha visto il coinvolgimento di 35 artisti e 18 direttori di musei italiani, impegnati in un grande progetto video collettivo.

21:45 Cinema AriAnteo

I Miserabili

di L. Ly con D. Bonnard, J. Balibar – Francia – 102’

2 luglio

18:30 Idee per Milano 2020

con Pierfrancesco Maran, Assessore a Urbanistica, Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Luca Montuori, Assessore all’Urbanistica del Comune di Roma, e Simonetta Cenci, Assessore all’Urbanistica, Progetti di Riqualificazione del Comune di Genova, e alcuni dei vincitori del bando del Urban Center

18:30 I nuovi milanesi

a cura di Joseph Grima

OLDER (Morten Thuesen e Letizia Caramia) in dialogo con Valentina Ciuffi

Di recentissima adozione milanese il duo OLDER, infoltisce il gruppo dei designer che hanno scelto la nostra città contribuendo ad avviare nuove realtà e sinergie creative. Nel primo appuntamento della serie In nuovi milanesi verranno presentati pratica e poetica del brand che, fondato da Morten Thuesen (Danimarca) e Letizia Caramia (Italia) nel 2013, parte dal fashion design – nello specifico attraverso la creazione di uniformi in grado di combinare estetica e funzione – per arrivare a dialogare con altre discipline del progetto e sviluppare la loro prima collezione di furniture design proprio a Milano.

21:00 Zelig

con Daniele Raco

21:50 Cinema AriAnteo

Le cose che non ti ho detto

di W. Nicholson con A. Bening, B. Nighy – GB – 100’

3 luglio

18:30 Out of the Frame

con Ibrahim Mahama

Ibrahim Mahama, artista e fondatore del Savannah Art Centre for Contemporary Art a Tamale, in Ghana, dialoga con Riccarda Mandrini, responsabile delle relazioni con i collezionisti europei per Investec Cape Town Art Fair, del ruolo svolto dalle nuove istituzioni culturali africane nell’ambito delle prospettive di sviluppo dell’Africa contemporanea.

18:30 Post Covid – Psicanalisi Collettiva

con Leonardo Caffo e Gabriele Sassone

La prima seduta di psicanalisi metaforica è un confronto col tema della scrittura come metodo di esplorazione e viaggio metaforico durante il lockdown. I ricordi, le paure, le nostalgie diventano i sentieri della mente che esploreremo nel confronto tra uno finto psicologo (Leonardo Caffo) e lo scrittore Gabriele Sassone – psicanalizzato su come la parola immaginata abbia supplito alla parola non-pronunciata.

21:45 Cinema AriAnteo

Il traditore

di M. Bellocchio, con P. Favino, L. Lo Cascio – Italia, Francia, Germania – 148’

4 luglio

18:30 Incontro Immagine e pensiero

con Massimo Cacciari

Un dialogo tra il filosofo Massimo Cacciari e Leonardo Caffo, filosofo e tra i curatori del Public Program di Triennale Milano. L’appuntamento anticipa il format Parole di Filosofia, curato da Caffo, che dall’autunno presenterà lezioni e dibattiti di filosofi italiani e internazionali. A seguire, si terrà la presentazione del nuovo Corso di Laurea Magistrale in Teoria e storia delle arti e dell’immagine dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

21:30 Cinema AriAnteo

Tornare

di C. Comencini con G. Mezzogiorno, V. Amato Italia – 120

+ Presentazione del film della regista Cristina Comencini

5 luglio

21:45 Cinema AriAnteo

Cena con delitto

di R. Johnson con D. Craig, J. L. Curtis – 130’

7 luglio

18:30 e 19:30 FOG vol. 1

Fuoriluoghi – Ariella Vidach

Idea e regia: Claudio Prati, Ariella Vidach / coreografia: Ariella Vidach / con: Sofia Casprini, Giovanni Leone, Arabella Scalisi, Loredana Tarnovschi / produzione: Ariella Vidach AiEP Avventure in Elicottero Prodotti / 2020, FOG Triennale Milano Performing Arts

Il rapporto con il mondo svela ogni giorno nuove distopie. Fuoriluoghi è un intervento coreografico che gioca sul rapporto tra corpo e tecnologia, invitando il pubblico a riflettere sulle proprie percezioni e a osservare gli elementi dissonanti e fuori contesto.

21:00 I sette messaggeri | Dialogo sulle Nuove Parole

con Oscar Farinetti, Alberto De Martini. Gianni Maimeri, modera Andrea Dusio. Live di Omar Pedrini

Un nuovo alfabeto per i nuovi tempi: un incontro dedicato a impresa, società e comunicazione con l’imprenditore Oscar Farinetti e il pubblicitario Alberto De Martini. Gianni Maimeri racconterà come cambia un’azienda di eccellenza italiana.

8 luglio

18.30 Una scuola grande come il Mondo

con Andrea Gavosto con Stefano Baia Curioni

21.45 Cinema Arianteo

Downton Abbey

di M. Engler con M. Dockery, M. Smith – GB – 120’

9 luglio

21.00 Zelig

Daniele Raco

21.50 Cinema Arianteo

Favolacce

di D. e F. D’Innocenzo con E. Germano, B. Chichiarelli – Italia – 98’