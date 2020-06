Scrittura e composizione di musica per la scena, un laboratorio

Condividi

Image by Gerd Altmann from Pixabay

La musica non si spegne nemmeno a Teatro. Lo Stabile del Veneto riaccende i riflettori sulla musica avviando un percorso di specializzazione in scrittura e composizione di musica per la scena rivolto a compositori e multi strumentisti, professionisti e non, e tenuto dal musicista e produttore discografico, già bassista, chitarrista e produttore artistico de Il Teatro degli Orrori e One Dimensional Man, Giulio Ragno Favero.

Il laboratorio, nell’ambito del Modello Te.S.eO. Veneto, Teatro Scuola e Occupazione -Teatro Stabile del Veneto in partnership con Accademia Teatrale Veneta, è pensato per formare i giovani appassionati alla scrittura, adattamento e performance di musica per lo spettacolo. Il percorso di 40 ore, suddiviso in due parti (una prima di formazione a distanza e una seconda in presenza), sarà il punto di partenza di un processo creativo finalizzato alla realizzazione delle musiche di scena di uno spettacolo, diretto da Fabrizio Arcuri, che si inserirà nell’ambito delle attività della Compagnia Giovani del TSV previste dal Progetto TeSeO per il 2021.

I giovani musicisti potranno iscriversi al laboratorio entro le ore 12.00 di martedì 7 luglio.