Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, quarta nel mondo

foto wikimedia.org

Nuovo successo per la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Nella classifica THE – Times Higher Education, quest’anno è risultata quarta nella classifica mondiale delle giovani università, fondate da meno di 50 anni.

Lo Young University Rankings 2020, diffuso mercoledì 24 giugno, pone l’università pisana (settima lo scorso anno nella stessa classifica) al quarto posto, dopo le seguenti importanti istituzioni:

1) The Hong Kong University of Science and Technology,

2) Nanyang Technological Univertsity of Singapore,

3) Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris

Fondata nel 1987, l’università toscana, quest’anno è anche prima tra le università italiane (rientrate in 13 nella classifica) e seconda tra quelle europee.

Le giovani università sono state valutate in relazione alla formazione, alla ricerca, al trasferimento tecnologico, all’apertura internazionale, alla dinamicità e ad altri indicatori.