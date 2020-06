Estate Teatrale Veronese: il festival si svolgerà nel Teatro Romano di Verona dal 18 luglio al 21 settembre e si aprirà con la prima nazionale di “Ma tu sei felice?” progetto realizzato da Claudio Bisio e Gigio Alberti, nato durante il lockdown come format a metà tra la lettura teatrale e la serie web.

Fra gli ospiti Isabella Ferrari, Paolo Rossi, Chiara Francini e Andrea Argentieri, premio ubu 2019, diretti da Chiara Lagani, Sergio Rubini, Melania Mazzucco, Babilonia Teatri con Paola Gassman e Ugo Pagliai, Alessio Boni e Michela Cescon, Marco Tullio Giordana, per il teatro, per la musica Vinicio Capossela, Vasco Brondi, Raphael Gualazzi, Paolo Fresu, Enrico Pieranunzi, e per la danza Silvia Gribaudi, Chiara Frigo, Camilla Monga, Cristiana Morganti.