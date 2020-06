World Rainforest Day, la tutela di 6 boschi italiani

In occasione del World Rainforest Day (22 giugno) dedicato al tema della riforestazione, Gran Cereale ha raccontato i risultati ottenuti nell’ambito della campagna nazionale “Mosaico Verde” promossa da Legambiente per la tutela di 6 boschi italiani – da Nord a Sud situate all’interno di alcuni importanti Parchi presenti sul territorio nazionale: Val di Sella (Trentino Alto Adige), Parco Regionale di Portofino (Liguria), Parco Nazionale Foreste Casentinesi, (Toscana), Parco Regionale Valle del Treja (Lazio), Parco Nazionale del Gargano (Puglia) e Parco Nazionale del Pollino (Basilicata) – alla quale ha aderito con il progetto “Boschi di Gran Cereale” per ribadire il suo impegno per l’ambiente, dopo avere, dal 2018, ridotto e compensato le proprie emissioni di CO2.

Il progetto “Boschi di Gran Cereale” coinvolge un totale di 13 ettari di terreno e messa a dimora di circa 3.200 tra piante e arbusti: aumento biodiversità, ripopolamento naturale, stabilizzazione del suolo, riduzione rischio propagazione incendi sono solo alcuni dei benefici principali di questa iniziativa.