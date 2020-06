Gli accessori che uniscono tecnologia e sostenibilità

Ingegnere dall’anima creativa, Virginia Maina firma accessori dal design moderno ed essenziale che uniscono ricerca stilistica, cura del dettaglio e selezione dei materiali. Le borse, la piccola pelletteria ma anche le collane, gli orecchini e i bracciali Virginiamaina sono studiati dalla designer e prodotti in edizione limitata e senza stagionalità per una clientela che ama l’oggetto unico dal tratto distintivo. Attenta al tema della sostenibilità, la giovane creative director collabora con Tree-Nation e fa piantare alberi per ogni prodotto venduto, seleziona pellami e metalli italiani e per la produzione si avvale di artigiani che vantano una lunga esperienza nazionale e che realizzano molti dei suoi prodotti totalmente a mano. La sua filosofia si basa su alta qualità, piccole quantità di referenze, produzione flessibile e ridotto numero di intermediari nella filiera. “Oggi un modello di business sostenibile deve valorizzare la componente umana e l’attenzione per l’ambiente. Per questo gli accessori sono rigorosamente made in Italy e vengono studiati per ridurre gli scarti e l’impatto sull’ecosistema” sottolinea Virginia Maina, che aggiunge: “Credo che produrre meno e farlo meglio sia fondamentale, ecco perché alcuni oggetti sono made to order e possono essere customizzati”.

Sensibile alla tradizione ma anche alle nuove tecnologie, la stilista torinese ha integrato nelle borse e nei portafogli dei dispositivi NFC (Near Field Communication) che, tramite specifiche applicazioni, permettono agli stessi di connettersi al telefono. Un plus che piace sia alle business women sia alle clienti più giovani. L’attenzione per la tecnologia passa però anche dalla ricerca di materiali sostenibili, trattamenti innovativi, ricami su pelle e lavorazioni tridimensionali uniche e all’avanguardia che rendono ogni oggetto esclusivo e dall’estetica originale.

Pensati per la donna contemporanea, che alla moda richiede stile e praticità, la pelletteria e i bijoux Virginiamaina sono versatili e si declinano perfettamente dall’alba al tramonto: grazie alla doppia tracolla e ad un originale sistema di aggancio la borsa Lea, così chiamata in onore del figlio Leonardo, diventa un must have per il giorno e per la sera. Allo stesso modo, con un meccanismo ad incastro altamente preciso, gli orecchini da minimal diventano extra long. Pezzi unici da indossare con stile, i portafogli e le bags – disponibili sia in pelle che in tessuto – puntano su atmosfere metalliche e forme geometriche e sono impreziositi da lavorazioni, lamine e ricami. La bigiotteria in argento e ottone, rigorosamente nickel free e soggetta a trattamenti di e-coating per un risultato di qualità superiore, ha invece un design raffinato e contemporaneo che si adatta ad ogni look. Distribuiti in Italia presso concept store e boutique selezionate, gli accessori Virginiamaina sono acquistabili anche online sul sito virginiamaina.it.

