Casa: i gerani salva-spazio per oasi di relax

Copyright foto: “Pelargonium for Europe”

It’s summer time! Finalmente è iniziata la bella stagione, e anche se il periodo ci costringe a muoverci con le dovute accortezze, si presenta sicuramente un’occasione in più per stare all’aria aperta e dedicarsi ad un po’ di giardinaggio. Qualche idea? I Gerani possono essere dei validi alleati per trasformare gli angoli della casa in oasi di relax.

Scopriamo come con Pelargonium for Europe – protagonista della campagna divulgativa europea dedicata alla pianta del Geranio – che regala tante idee per realizzare composizioni ‘DIY’ facili da replicare a casa.

Un esempio? Utilizzare i Gerani per creare dei fantastici divisori per i propri spazi: la privacy sarà assicurata e regalerà un’atmosfera ancora più intima al proprio balcone. Dalle fioriere più classiche a quelle ‘sospese’, fino ad arrivare a una vera e propria altalena per Gerani: tante idee per ritagliarsi un piccolo angolo personalizzato circondandosi di verde.

La cosa importante è piantare sempre i propri fiori nel modo corretto, per assicurarsi una perfetta fioritura per tutta la stagione estiva!