‘Lezione SOSpesa’, quando i centri estivi non riaprono

La scuola chiude in tutta Italia ma, come sappiamo, a causa dell’emergenza Covid-19 molti centri estivi non riapriranno. Per questo SOS Villaggi dei Bambini propone un servizio gratuito a supporto di famiglie e bambini, “Lezione SOSpesa”, una piattaforma on line dedicata ai più giovani, per offrire loro svago e compagnia attraverso contenuti di qualità (www.lezionesospesa.it).

Sulla piattaforma online si trovano videolezioni su svariati argomenti – dalla cucina all’inglese, dalla danza al gioco indoor e outdoor – ma c’è anche la possibilità di prenotare incontri in presenza, per fare insieme laboratori o assistenza nei compiti delle vacanze.

La piattaforma è gratuita, tutti possono partecipare e contribuire con nuovi contenuti, ma anche donando su www.lezionesospesa.it per sostenere la didattica di 500 bambini e ragazzi accolti nei Villaggi e Programmi SOS in Italia.