Consegna David Donatello al Museo del Tessuto di Prato

La statutetta verrà consegnata dal costumista al Museo per divenire parte integrante del percorso espositivo della mostra Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini, nelle sale del Museo fino al 25 ottobre.Massimo Cantini Parrini è l’unico costumista italiano ad aver vinto ben quattro David di Donatello su cinque nomination, dei quali tre consecutivi (2016-18), l’ultimo nel 2020 per i costumi del film Pinocchio. Molti i prestigiosi riconoscimenti nazionali e internazionali, come Nastri d’Argento e Ciack d’Oro. Nel 2019 ha vinto come miglior costumista l’European Film Award (EFA) l’Oscar europeo.

Interverranno:

Francesco Nicola Marini, Presidente della Fondazione Museo del Tessuto

Massimo Cantini Parrini, costumista

Simone Mangani, Assessore alla Cultura del Comune di Prato