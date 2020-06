Il film SWEAT nella Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020

SWEAT, l’atteso secondo lungometraggio del regista svedese Magnus von Horn, è stato annunciato tra i titoli della Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2020.

Sviluppato all’interno del laboratorio internazionale TorinoFilmLab, l’opera beneficerà dunque dell’etichetta “Cannes 2020”, conferita ai lungometraggi la cui anteprima mondiale era attesa sulla Croisette.

“Mi sento privilegiato a esser parte della Selezione. Spero di poter presentare presto il film al pubblico, e il prestigio di Cannes sarà di grande supporto alla vita del film” ha dichiarato il regista Magnus von Horn, il cui debutto THE HERE AFTER ha avuto la sua anteprima alla Quinzaine des Réalisateurs nel 2015.

SWEAT è stato accompagnato nel processo di scrittura nel programma ScriptLab 2017, dove ha ricevuto il supporto di tutor esperti e feedback di gruppo per completare il lavoro sulla sceneggiatura. Il film racconta tre giorni nella vita della fitness motivator Sylwia Zając, una celebrità dei social media con centinaia di migliaia di followers e ammiratori alle prese con la ricerca della propria intimità.

Prodotto da Lava Films (Polonia) in coproduzione con Zentropa Sweden (Svezia), Film i Väst (Svezia), ITI Neovision (Polonia), EC1 Łódź – The City of Culture (Polonia), Di Factory (Polonia) e Opus Film (Polonia), SWEAT è stato presentato durante lo showcase annuale di progetti work-in-progress targati TorinoFilmLab, TFL Coming Soon, che si è tenuto nel novembre 2019 a Torino. Le vendite internazionali sono gestite da New Europe Film Sales, mentre Gutek Film si occuperà della distribuzione del film sul territorio polacco.

56 titoli sono stati selezionati dal Direttore Artistico del Festival di Cannes, Thierry Frémaux, nell’attesa di avere la loro premiere ufficiale nei festival autunnali, grazie a una serie di partnership.

Il TorinoFilmLab è promosso dal Museo Nazionale del Cinema con il supporto di MiBACT – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Regione Piemonte, Città di Torino e il sottoprogramma Creative Europe – MEDIA dell’Unione Europea.