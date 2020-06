Vistaprint ha lanciato una collezione esclusiva di mascherine riutilizzabili e lavabili disponibili in una vasta gamma di colori unici, con svariate fantasie e modelli sia per adulti che per bambini.

Le mascherine riutiizzabili di Vistaprint sono disegnate per essere comode e facili da indossare. Queste mascherine si adattano ad ogni tipo di viso grazie alla loro struttura tridimensionale per il mento, un ponte per il naso che resiste a innumerevoli movimenti e un cinturino regolabile che permette che la mascherina si mantenga al suo posto tutto il giorno.

La nuova collezione di mascherine Vistaprint comprende oltre 15 modelli diversi, che combinano colori solidi e stampe creative, cuoricini, fiori, righe e dinosauri. I diversi modelli sono perfetti per qualsiasi stile e si adatta alle ultime tendenze della moda per adulti e bambini. Inoltre, Vistaprint tiene previsto lanciare sul mercato delle mascherine per il viso personalizzabili, che possono essere personalizzate con disegni e creazioni dei clienti, nonché loghi e marchi.

Grazie al tessuto (91,7% fibra di poliestere, 8,3% lycra e senza lattice) le maschere possono essere lavate e riutilizzate. Il costo delle maschere per adulti è di 18 euro e di 14 euro per i bambini.

Inoltre, per ogni mascherina venduta, Vistaprint donerà il 10% dei suoi costi per aiutare le comunità locali e le piccole imprese colpite dalla pandemia.