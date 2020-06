Convegno Assochange, evento digitale all’avanguardia e nel segno del cambiamento

Sarà un vero e proprio evento digitale, assolutamente all’avanguardia e nel segno del cambiamento, la sedicesima edizione del Convegno Assochange, che avrà luogo l’11 giugno prossimo dalle 14.30 alle 18.30 (seguito da un aperitivo virtuale) e che sarà dedicata all’attualissimo tema della Sostenibilità.

“I lavori si svolgeranno con un format innovativo, spiega Moira Masper, presidente Assochange, ideato da un team Assochange con due aziende nostre associate, riferimento nei rispettivi settori: Avanade Italy che seguirà gli aspetti tecnologici, e Impact, che invece ci supporterà nella regia e nell’organizzazione”.

“Nel corso del Convegno, prosegue Moira Masper, cercheremo insieme ai partecipanti le prime risposte a una serie di domande di stringente attualità: i Modelli di Business Sostenibili delle aziende hanno retto all’impatto della pandemia? Quali ripensamenti sono stati fatti? In che modo dovranno cambiare? Verso quali nuovi valori e obiettivi sostenibili si dovranno orientare le imprese? Ma, soprattutto, in quale misura i tradizionali metodi e strumenti di Change Management sono adeguati a realizzare una strategia di sostenibilità?”

Nel corso del Convegno, sono previste breakout rooms tematiche, che saranno coordinate da facilitatori, appartenenti al direttivo Assochange e ad aziende socie, i cui macro-argomenti saranno: Salute, sicurezza, benessere dei lavoratori; Cittadinanza d’impresa e leadership diffusa; Stakeholder management ed economia circolare: un purpose strategico.

I risultati del Convegno permetteranno di proseguire il viaggio attorno al tema, ponendo le basi per le domande dell’Osservatorio Assochange sul Change Management in Italia 2020 e per la costruzione di un Modello Assochange da portare al Convegno di dicembre.

“Come sempre, conclude Moira Masper, ci saranno ospiti prestigiosi e testimonial autorevoli, i cui interventi contribuiranno alla creazione di pensiero e di confronto tra i partecipanti; ma quello che desidero sottolineare con soddisfazione è il coinvolgimento attivo di un numero amplissimo di soci all’organizzazione del Convegno, la cui importanza, in questo difficile momento, è molto sentita dall’associazione”.

Fondata nel 2003, Assochange è un’associazione di imprese, enti, istituzioni, professionisti e Università, che si propone di essere luogo di incontro, confronto e diffusione di conoscenza sul change management per aiutare le organizzazioni a raggiungere i loro obiettivi di cambiamento.