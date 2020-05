Festa della Repubblica, Atir Teatro Ringhiera

Ogni anno da dieci anni festeggiamo la Festa della Repubblica.

La nostra è una festa “partecipata”, all’aperto, in un luogo che è diventato un simbolo per noi, la Piana ovvero Piazza Fabio Chiesa, attore e artista di strada, compagno di ATIR, morto in bicicletta sulle strade della nostra città.

La nostra Festa della Repubblica si chiama Festa della Repubblica di Fabio.

Un modo per ricordarlo, un modo per ricordarci quello in cui crediamo, un teatro che è cura della persona, azione culturale, servizio sociale.

Quest’anno è un anno “speciale”. Lo è perché è il decennale e lo è perchè cade nel pieno di una pandemia.

Avremmo potuto rassegnarci al divieto di assembramento, annullando una manifestazione che per noi è così importante. Avremmo potuto, certo, nell’attesa che tutto fosse tornato alla “normalità”.

Ma non abbiamo voluto.

Ancora più di prima oggi occorre trovare nuove idee e nuove strade per ribadire l’urgenza sanitaria della prossimità sociale.

L’idea di tornare alla “normalità” non ci convince. Quale normalità? La società pre-covid non era mica tanto normale!

Ieri come oggi sentiamo il bisogno di contatto e di relazione, di inclusione e di condivisione. E sappiamo che il teatro, in ogni sua forma, è uno strumento formidabile.

Per questo abbiamo deciso di cambiare il mezzo ma non lo spirito e il senso della nostra festa.

Il 2 Giugno saremo in onda! Un altro modo di esserci, un modo che siamo curiosi di esplorare e di contaminare con la nostra arte.

Saremo in diretta su facebook e sul nostro canale youtube.

Gli attori di ATIR, che in tanti avete imparato a conoscere ed amare, condurranno sei ore di festa virtuale dalla Piana, raccontando, immaginando, sognando.

Trasformeremo computer e video in piazze virtuali dove sia possibile sentirsi vicini, tutti sulla Piana, come è sempre stato e come presto tornerà ad essere.

Moltissimi i contributi video preparati da amici e artisti per la giornata. E poi giochi a premi, balli, persino un flash mob, tutto attraverso la strumentazione digitale.

Avremo importanti “saluti dal fronte”, una serie di testimonianze di amici che in questi mesi sono stati in prima linea, medici, infermieri, farmacisti, psicologi, volontari. A loro abbiamo chiesto di raccontarci, col respiro di un breve istante, cosa hanno vissuto. Per cominciare a fare memoria, per lasciare traccia, per cominciare a scrivere la storia di questi mesi terribili e paradossali.

Avremo contributi musicali che intoneranno e rivisiteranno il nostro inno nazionale.

Avremo favole per bambini.

Avremo una tombolata Drag queen e king, con ricchi premi, sulla piattaforma partecipativa Zoom.

Avremo il “Qui(z) Atir Ci Covid”. In palio il vestito della Repubblica di Fabio, disegnato e realizzato da Katarina Vukcevic e i suoi compagni.

Avremo la preparazione e la degustazione di una sangria collettiva, sempre su Zoom.

E molto altro ancora, dalle 15 alle 21.00, per sei ore ininterrottamente.

Ma niente paura. Nel rispetto assoluto delle regole sanitarie. Tutto avverrà rigorosamente on line!!!

Quindi mi raccomando mettetevi comodi e sintonizzatevi!

Un abbraccio virtuale, Serena Sinigaglia e tutto l’ATIR

DALLA PIANA IN DIRETTA + CONTRIBUTI IN DIFFERITA+PIATTAFORME DI GIOCO+ZOOM

h 15/16 – PROLOGO, PARATA IMMAGINIFICA – Serena Sinigaglia in regia dalla Piana – conducono Nadia Fulco e Mila Boeri

h 16/17 – SALUTI, PAROLE D’ORDINE E RICORDI – conducono Mattia Fabris e Arianna Scommegna

h 17/18 – LA PAROLA AI BAMBINI – conducono Chiara Stoppa e Virginia Zini

h 18/19 – LA TOMBOLA QUEER – conducono Matilde Facheris e Stefano Orlandi

h 19/20 – APERITIVO PARTECIPATO “HORA FELIZ” – conduce Maria Pilar Perez Aspa

h 20/21 – EPILOGO, IL QUIZ – Gran Finale – conducono Omar Nedjari e Sandra Zoccolan

Queste sono le istruzioni per accedere alla diretta sia da Facebook sia da YouTube.

Per quanto riguarda le iscrizioni ai giochi, chi vorrà partecipare dovrà compilare il form sul nostro sito e al momento dell’iscrizione riceverà una mail di conferma con tutte le istruzioni.

Come vedere una diretta su Facebook:

1. Connettiti a Facebook. Nella home page, sul menu a sinistra clicca WATCH.

2. Sempre nella parte sinistra della pagina clicca IN DIRETTA.

3. Cerca il video della diretta ATIR scorrendo i contenuti della pagina oppure nella banner “cerca” scrivi ATIR Teatro Ringhiera.

Come vedere una diretta su YouTube:

1. Connettiti a YouTube. Nella home page nel menù a sinistra della pagina clicca DAL VIVO. 2. Cerca il video ATIR Teatro Ringhiera in diretta tra quelli proposti oppure nel banner “cerca” in alto nella pagina scrivi ATIR Teatro Ringhiera Live.

Per prenotarsi alla Tombola Queer o all’aperitivo Hora Feliz! visitare il nostro sito www.atirteatroringhiera.it e cercare il form d’iscrizione in home page.

Facebook https://www.facebook.com/atirteatroringhiera/

YouTube www.youtube.com ATIR TeatroRinghiera