Milano, città più virtuose e sostenibili: nuova iniziativa

Per riportare l’attenzione sulla “buona istruzione” e a conclusione della Challenge “Le Città Del Futuro” – promossa da ICS International e rivolta ai ragazzi di oggi e agli uomini del futuro, chiamati a ripensare con l’immaginazione e la creatività, dopo la grande pausa del Covid, la città ideale – ICS chiude il cerchio con la proposta della prima CENA DI GALA IN STREAMING.

Organizzato da ICS International School con il supporto dell’agenzia creativa Robert Cutty, l’evento è annunciato per il 2 luglio prossimo e coinvolgerà ospiti ed Istituzioni del territorio milanese. L’iniziativa, come la challenge, è patrocinata da “Città Metropolitana di Milano” e dagli eventi legati al Fuorisalone.

Che fosse la cena del futuro era già scritto nel concept della Challenge “Le Città Del Futuro” che l’ha preceduta e che, in un certo senso, la porta a compimento. Un tutt’uno che parte da una nuova idea ispirativa e con l’impegno di avvicinare, se non di riunire, gli obiettivi della scuola pubblica e privata e di promuovere un sistema d’insegnamento e partecipazione coeso, fatto di interscambi e di comuni obiettivi.

Tornando alla prima cena virtuale: tante saranno le sorprese e i dettagli organizzativi e di scena che faranno da cornice alla serata, a cominciare dall’utilizzo di un preciso “cerimoniale” (la parola protocollo è ormai troppo restrittiva) e da codici di norma dedicati agli eventi da tappeto rosso: dal dress code consigliato, alla novità virtuale del convivio e della socialità tra i partecipanti.

Lo spazio intimo e riservato degli ambienti di casa degli ospiti, in una sorta di nuova ibridazione tra spazio pubblico e privato, diventeranno esclusive location di una cena stellata, con piatti e ricette realizzate e indirizzate alle tavole milanesi dallo chef Carlo Cracco e dai maestri pasticceri Iginio e Debora Massari. Entrambi realizzeranno le loro “creazioni” ispirandosi a “Le Città Del Futuro” e lo racconteranno in diretta sulla piattaforma ai commensali.

Un evento all’insegna della ripartenza della città di Milano, e del rilancio della scuola in tutto il suo potenziale così colpito dai giorni dell’emergenza sotto l’insegna e l’egida della Città Metropolitana di Milano.

Con la premiazione dei vincitori di “Le Città Del Futuro”, la challenge farà da sfondo durante l’intero corso della serata, invitando a sedersi alle tavole Milanesi anche i giudici della sfida: la giornalista Viviana Mazza, la cantante Gianna Nannini e il fotografo Edward Rozzo.

I giovani partecipanti che si saranno maggiormente distinti in ciascuna categoria della competizione – ricordiamo, lettere, musica, arti visive – avranno modo di mostrare agli ospiti i propri progetti, sempre attraverso un’esposizione virtuale.

Dopo aver lanciato una sfida a grandi e piccini con la challenge “Le Città Del Futuro”, ICS International School, continua il suo progetto virtuoso, invitando tutti i partecipanti a contribuire attivamente per agevolare la ripartenza delle scuole pubbliche di Milano organizzando una raccolta fondi per quegli Istituti del territorio che hanno bisogno di sostegno concreto. Contribuendo così, sempre sotto l’egida di un futuro che non potrà più sottrarsi all’uso del tecnologico nelle scuole, a dotare le scuole selezionate dal Comune di Milano di dispositivi digitali o di tutto ciò che risulterà necessario per un accesso in totale sicurezza nelle riaperture del prossimo settembre.

Per informazioni inviare mail a creative@icsmilan.com