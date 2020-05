Smart Class: 4 dispositivi digitali che potrebbero aiutare le scuole

Il tablet/computer e la connessione internet sono tra le risorse principali che permettono agli studenti di accedere alla scuola online.

Secondo l’ultimo studio Istat il 33,8% delle famiglie non ha però un computer o tablet in casa e la quota scende al 14,3% tra le famiglie con almeno un minore mentre, solo per il 22,2% delle famiglie ogni componente ha a disposizione un pc o tablet.

Non in tutta Italia lo scenario è lo stesso: se si considera il Mezzogiorno, ad esempio, il 41,6% delle famiglie è senza computer in casa e solo il 14,1% ha a disposizione almeno un computer per ciascun componente.

Inoltre, l’accesso a internet, seppur presente nel 96% delle famiglie in cui vivono dei minori in età scolastica (6-17 anni), non è sempre garanzia di un regolare svolgimento delle lezioni.

Gli scenari che si possono intuire, considerando questi dati, è che ci sono famiglie che devono fare a turni per far studiare i figli oppure studenti che, a causa di internet non performante, di mancanza di un abbonamento illimitato o assenza di linea WiFi domestica, non riescono a seguire le lezioni.

Ecco perché il Ministero dell’Istruzione ha deciso di prevedere nuovi finanziamenti per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet.

