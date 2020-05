Coronavirus, test sierologico CLIA a Milano (orari e sedi)

In Auxologico è possibile prenotare, esclusivamente online, il test sierologico CLIA per Ig totali con risposta quantitativa per la ricerca di anticorpi contro il Covid-19, che sarà possibile eseguire a Milano, Meda e Pioltello.

Il servizio è disponibile anche per le aziende, con le quali potranno essere stipulati accordi specifici per gli screening dei dipendenti contattando il Servizio Convenzioni di Auxologico: convenzioni-mi@auxologico.it.

DOVE E QUANDO SI PUÒ FARE IL TEST SIEROLOGICO IN AUXOLOGICO?

Al momento il test sierologico può essere effettuato nelle seguenti sedi in Lombardia e con gli orari riportati, da prenotare solo attraverso la prenotazione online.

Nei prossimi giorni potranno essere aggiunte altre sedi e ampliati gli orari.

Il test può essere eseguito anche nel pomeriggio. Non è necessario il digiuno stretto, né alcuna preparazione particolare, tuttavia è raccomandato attendere un paio d’ore da un pasto leggero prima di eseguire il prelievo.

MILANO

• Auxologico Ariosto, Punto Prelievo Privati Via Ariosto 13

Dal lunedì al venerdi dalle 6.30 alle 20.00

Il sabato dalle 6.30 alle 13.00

• Auxologico Procaccini, Via Niccolini 39

Dal lunedì al venerdi dalle 6.30 alle 20.00

Il sabato dalle 6.30 alle 13.00

MEDA

• Auxologico Meda, Corso della Resistenza 23

Dal lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 20.00

Sabato dalle 6.30 alle 11.30

PIOLTELLO

• Auxologico Pioltello, Via San Francesco 16

Dal lunedi al venerdì dalle 6.30 alle 20.00

Sabato dalle 6.30 alle 13.00

A COSA SERVONO I TEST SIEROLOGICI PER IL COVID-19?

I test sierologici servono per mettere in evidenza la presenza di anticorpi diretti contro il virus, in questo caso il COVID-19. La loro presenza indica che è avvenuta l’infezione.

Ricordiamo però che, allo stato delle conoscenze attuali, la positività al test non può essere una garanzia di una immunità al Coronavirus.

Il test sierologico non sostituisce la ricerca dell’RNA virale con tecnica molecolare (da tampone naso-faringeo) che, per il momento, è l’unico test definitivamente diagnostico.

A CHI È CONSIGLIATO IL TEST SIEROLOGICO?

Per tutti coloro che non abbiano già avuto una conferma di positività con tampone e hanno il sospetto di avere contratto l’infezione.

QUALE TIPO DI TEST VIENE ESEGUITO IN AUXOLOGICO?

Per il singolo cittadino è disponibile il test sierologico CLIA per Ig totali con risposta quantitativa: ricerca contemporaneamente entrambe le classi di immunoglobuline IgG e IgM, con una specificità del 99,81% e una sensibilità superiore al 95%.

Per le aziende è disponibile anche il test rapido (qualitativo), previo contatto con l’Ufficio Convenzioni di Auxologico (convenzioni-mi@auxologico.it).

È importante sapere che:

• le IgM sono i primi anticorpi che vengono prodotti in risposta a un’infezione, e la loro presenza indica quindi un’infezione recente;

• le IgG sono più tardive e normalmente rappresentano il ricordo e la difesa immunitaria.

Va ricordato però che, nel caso dell’infezione da Covid-19, la cinetica anticorpale é ancora oggetto di studio e si sta dimostrando anomala rispetto ai canoni classici.

La memoria e la conseguente difesa immunitaria determinata dalla presenza di IgG sono ancora da approfondire, cosi com’è ancora incerto il titolo protettivo e la sua durata nel tempo.

COME SI ESEGUE?

Il test sierologico quantitativo CLIA si esegue con un prelievo venoso.

TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA DEL REFERTO

La refertazione avviene generalmente entro 48 ore.

La consegna avverrà esclusivamente online, previa richiesta in Accettazione.

COSA DICE IL RISULTATO DEL TEST SIEROLOGICO?

NEGATIVO

Un risultato negativo al test indica una persona non è stata infettata oppure è stata infettata molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e non ha ancora sviluppato la risposta anticorpale al virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto del livello di rilevazione del test.

POSITIVO

Un risultato positivo al test indica che la persona è stata infettata ma non indica necessariamente se gli anticorpi sono neutralizzanti, se quindi è protetta e per quanto tempo, e se la persona è guarita oppure ancora contagiosa. Pertanto è necessario eseguire il test molecolare da tampone naso-faringeo per ricerca del RNA virale.

IMPORTANTE

• Lo screening con test sierologico è sempre su base volontaria (anche per quanto riguarda gli screening promossi dalle aziende, che sono concordati con il Medico Competente).

• L’esito del test sierologico e dell’eventuale tampone verrà comunicato all’ATS di residenza del paziente e/o al Medico Competente dell’azienda, secondo le indicazioni regionali, fornendo i dati anagrafici e i recapiti del paziente.

COSA SUCCEDE SE IL TEST È POSITIVO?

Il paziente sarà contattato per fissare l’appuntamento per l’esecuzione di un tampone naso-faringeo (da pagare al momento dell’esecuzione) per la ricerca dell’RNA virale al fine di escludere la presenza del virus e la relativa contagiosità.

Nell’attesa del tampone il paziente:

• ha l’obbligo di isolamento domiciliare;

• ha l’obbligo di non uscire dalla sua abitazione;

• dovrà rispettare gli obblighi per evitare la propagazione dell’infezione;

• dovrà dare segnalazione tempestiva dell’esito positivo del test sierologico al suo Medico di Medicina Generale .

TEMPI E COSTI DEL TAMPONE

Il tampone verrà eseguito in Auxologico al prezzo di 70 euro entro pochi giorni dall’esito positivo del test sierologico.

Qualora il tampone risulti negativo e il paziente sia asintomatico, il paziente potrà terminare la quarantena e tornare alla vita sociale.

E SE IL TEST È NEGATIVO?

Se invece il tampone dovesse risultare positivo, il paziente proseguirà la quarantena nei tempi e nei modi previsti dalle Autorità sanitarie e comunque fino alla

negativizzazione da accertare tramite due tamponi negativi a distanza di 24 ore.

È NECESSARIO PRENOTARE?

Sì, per effettuare il test sierologico è necessario prenotare. Non è necessaria la prescrizione del medico.

Si può prenotare esclusivamente online sul sito.

Al momento non è possibile prenotare l’esecuzione del tampone senza prima avere eseguito il test sierologico.

QUANTO COSTANO IL TEST E L’EVENTUALE TAMPONE?

Il test sierologico quantitativo CLIA costa 40 euro.

L’eventuale tampone a seguito di positività del test sierologico costa 70 euro.

I TEST SONO DISPONIBILI ANCHE PER LE AZIENDE?

Sì. Per le aziende sono disponibili sia il test CLIA sia il test rapido.

Per maggiori informazioni, scrivere a convenzioni-mi@auxologico.it

