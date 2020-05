Il farmaco che può arrestare la pandemia da Coronavirus

foto Flickr

In un laboratorio cinese è stato sviluppato un farmaco che potrebbe arrestare la pandemia di coronavirus.

Il prodotto, in fase di sperimentazione, nella prestigiosa Università cinese di Pechino potrebbe non solo abbreviare i tempi di recupero per i soggetti infetti, ma anche offrire un’immunità a breve termine dal virus.

Sunney Xie, direttore dell’ Advanced Innovation Center for Genomics dell’Università di Pechino, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP che il farmaco ha avuto successo nella fase di sperimentazione sugli animali.

“Quando abbiamo iniettato anticorpi neutralizzanti nei topi infetti, dopo cinque giorni la carica virale del virus si era ridotta”, ha detto Xie.

Il farmaco utilizza anticorpi neutralizzanti, prodotti dal sistema immunitario umano, per prevenire il virus che infetta le cellule e che il team di Xie ha isolato dal sangue di 60 pazienti guariti.

Uno studio sulla ricerca del team, pubblicato domenica sulla rivista scientifica Cell, dice che l’uso degli anticorpi fornisce una potenziale “cura” per la malattia e riduce i tempi di recupero.

Xie ha detto che il suo team ha lavorato “giorno e notte” alla ricerca dell’anticorpo.

Ha aggiunto che il farmaco dovrebbe essere pronto per l’uso entro la fine dell’anno e in tempo per qualsiasi potenziale epidemia invernale.

“La pianificazione per la sperimentazione clinica è in corso”, ha detto Xie, aggiungendo che sarà effettuata in Australia e in altri paesi, da quando i casi di Covid-19 si sono ridotti in Cina, offrendo meno cavie umane per i test.

“La speranza è che questi anticorpi neutralizzati possano diventare un farmaco specializzato in grado di fermare la pandemia”, ha affermato.

La Cina ha già cinque potenziali vaccini contro il coronavirus nella fase di sperimentazione umana, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha detto che lo sviluppo di un vaccino potrebbe richiedere dai 12 ai 18 mesi.

Gli scienziati hanno anche sottolineato i potenziali benefici del plasma derivante dagli individui guariti che hanno sviluppato anticorpi contro il virus.

“Tuttavia, il plasma ha una disponibilità limitata”, ha detto Xie, osservando che i 14 anticorpi neutralizzanti utilizzati nel loro farmaco potrebbero essere rapidamente messi in produzione, in serie.

Il nuovo farmaco potrebbe persino offrire una protezione a breve termine contro il virus.

Lo studio ha mostrato che se l’anticorpo neutralizzante veniva iniettato prima che i topi si fossero infettati con il virus, gli animali rimanevano liberi dall’infezione e non veniva in loro rilevato alcun virus.

“Saremmo in grado di fermare la pandemia con un farmaco efficace, anche senza un vaccino”, ha detto Xie.