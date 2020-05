Proteggere la salute dei bambini e aiutarli a orientarsi in un modo inevitabilmente diverso da come lo ricordavano: con l’inizio della fase 2 e le progressive riaperture di negozi, parchi e ristoranti è fondamentale che anche i più piccoli seguano le norme sanitarie previste per gli adulti. Come spiega uno studio pubblicato su Lancet Infectious Disease, infatti, benché i bambini spesso non manifestino sintomi hanno la stessa probabilità di essere contagiati degli adulti. Inoltre, una ricerca tedesca pubblicata dal The Guardian suggerisce che i bambini sarebbero in grado di trasmettere il virus con la stessa forza dei grandi. Ed è per questo motivo che Eurostands, azienda leader mondiale nel settore fieristico da qualche mese impegnata in prima linea per garantire la sicurezza dei lavoratori, ha deciso di allargare la sua linea di prodotti COVISTOP anche ai più piccoli ideando e commercializzando COVISTOP T Sanitizer Kids, un distributore automatico di gel igienizzante a misura di bambino. Grazie al design semplice e lineare e a un linguaggio chiaro ed efficace, la colonnina colorata dialoga con i bambini aiutandoli a capire l’importanza di un gesto semplice, come quello dell’igienizzazione delle mani, destinato a diventare parte della loro nuova routine quotidiana.

Se tra le mura domestiche il consiglio degli esperti è quello di invitare i bambini a lavarsi le mani cantando una canzoncina, cosa avviene fuori casa? La risposta arriva dall’amministratore delegato di Eurostands Maurizio Cozzani “Utilizzare i gel igienizzanti, disponibili all’ingresso e all’uscita di supermercati e negozi, è centrale per tutelare la salute della collettività, ma spesso i distributori si trovano ad altezze non raggiungibili per i bambini, anche in luoghi da loro frequentati come librerie e negozi di giocattoli. Da qui l’idea di rivolgersi anche ai più piccoli con prodotti ad hoc in grado di dialogare con loro e rendere più facile e divertente lo svolgimento delle numerose pratiche da seguire”.

COVISTOP T Sanitizer Kids è composto da un montante in legno e un basamento in acciaio, che lo rendono stabile e sicuro. L’apparecchio è dotato inoltre di un meccanismo automatico a fotocellula che permette di dosare il prodotto secondo le necessità dei più piccoli. Il cartonato in forex stampato permette di rivolgersi ai bambini con un linguaggio semplice e chiaro.