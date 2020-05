La diarrea nei bambini può essere un sintomo iniziale di Covid-19

Secondo un nuovo studio, i sintomi gastrointestinali come la diarrea, associati a febbre o a esposizione a COVID-19, possono indicare un’infezione da Coronavirus, nei bambini.

Pubblicata sulla rivista Frontiers in Pediatrics, la nuova ricerca riferisce che i sintomi gastrointestinali inizialmente avuti da alcuni bambini cinesi erano una infezione da Sars-Cov-2 del tratto digestivo, poiché i recettori esistenti nelle cellule dei polmoni colpiti dal virus si trovano anche nell’intestino.

“La maggior parte dei bambini è colpita solo lievemente da COVID-19 e nei pochi casi gravi spesso esistono problemi di salute di base, ma è facile sbagliare la diagnosi nella fase iniziale del COVID-19 quando un bambino non ha sintomi respiratori o soffre di un’altra malattia”, ha affermato l’autore dello studio, il dott. Wenbin Li dell’ospedale Tongji di Wuhan, in Cina.

“In base alla nostra esperienza con COVID-19, nelle regioni in cui questo virus è epidemico, i bambini che soffrono di sintomi del tratto digestivo, in particolare associati a febbre e / o a una storia di esposizione a questa malattia, possono essere stati infettati dal nuovo Coronavirus.

Il virus infetta le persone attraverso il recettore ACE2, che può trovarsi in alcune cellule dei polmoni e nell’intestino “, ha detto Li, supponendo che COVID-19 possa infettare i pazienti, non solo attraverso il tratto respiratorio, sotto forma di goccioline d’aria, ma anche attraverso il tratto digestivo per contatto o trasmissione fecale-orale.