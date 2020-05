HIV: Candle Light Memorial, eventi virtuali il 17 maggio

Candle Light Memorial quest’anno cade il 17 maggio e vuole ricordare chi ha dedicato la propria vita ad aiutare le persone colpite dall’HIV, per mobilitare le nostre comunità esprimendo solidarietà e fratellanza.

È molto più di un semplice commemorazione, è una campagna di mobilitazione per sensibilizzare l’opinione pubblica su HIV e AIDS e per denunciare che oggi, delle quasi 38 milioni di persone che vivono con HIV, la maggior parte vive grazie ai farmaci una vita normale, ma ancora troppe persone a quei farmaci non riescono ad accedere

Impossibile in questa giornata non ricordare anche alle vittime del Covid-19, un nemico invisibile che ci ha mostrato quanto potente possa essere la forza dell’impegno sociale.

L’evento quest’anno sarà online e abbiamo scelto un hastag di speranza #LaMemoriaAccendeLaRinascita per tutte le azioni che daranno vita agli eventi virtuali il 17 maggio al CandleLight Memorial.

Stiamo sviluppando anche una campagna social alle quali le persone possono aderire postando una foto con un messaggio e taggare la pagina facebook e instagram @lamemoriaaccendelarinascita