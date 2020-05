Emergenza Covid-19, iniziative quotidiane musicali, per la raccolta fondi

Action Station lanciata da The New Generation Festival ( www.newgenerationfestival.org ) per la raccolta fondi in occasione dell’emergenza Covid-19, con iniziative quotidiane musicali, su Instagram di NGF, a cura di giovani cantanti d’opera, musicisti classici, jazz, DJ, drag queen e molti altr in collegamento dall proprie abitazioni sparse nel mondo. Prosegue la campagnalanciata da) per lain occasione dell’emergenza Covid-19,a cura di giovani cantanti d’opera, musicisti classici, jazz, DJ, drag queen e molti altr in collegamento dall proprie abitazioni sparse nel mondo.

La raccolta fondi di questa settimana è a favore di STREET CHILD

che fornisce un lavoro vitale in alcune delle comunità più povere e fragili del mondo, come il Sud Kivu nella Repubblica Democratica del Congo, il Ruanda, la Nigeria, l’Afghanistan, le comunità di Musahar in Nepal e i campi profughi di Rohingya in Bangladesh. Assicurano la protezione dei minori, affrontano la fame urgente e combattono le malattie, in molti casi tra conflitti e catastrofi climatiche. L’associazione benefica ha una posizione unica per aiutare ad affrontare la pandemia di Covid-19 dopo aver appreso così tanto dalla loro esperienza nelle ore più buie della crisi dell’Ebola. Riconoscono e agiscono sulla responsabilità cruciale di prendersi cura dei più emarginati in ogni momento e le loro azioni continuano a essere criticamente necessarie nel corso di questa emergenza globale.

PROGRAMMA

Anche questa 7a settimana è offerta in collaborazione con gli straordinari giovani musicisti dell’ Associazione Musica con le Ali e Mascarade Opera Studio.

Lunedì 4 maggio

Erica Piccotti

Violoncello Martedì 5 maggio

Josh Lovell

Tenore Mercoledì 6 maggio

Fabiola Tedesco

Violino Giovedì 7 maggio

Faik Mansuro?lu

Baritono



Venerdì 8 maggio