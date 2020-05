Coronavirus, quanti sono davvero i contagiati?

Spread the love











“Il desiderio comune, e legittimo, è di conoscere esattamente come si sta comportando l’epidemia. Dunque occorre assumere un modello statistico su cui basare la riapertura, che prenda in considerazione, nel conteggio dei contagiati, non solo i dati provenienti dalle strutture sanitarie. Ci stiamo muovendo in una zona d’ombra, facendo previsioni improvvisate che non prendono in considerazione lo stato di salute di una fetta enorme della popolazione, come gli asintomatici. Ci appelliamo alle regioni perchè considerino l’utilizzo di un test a campione sulla popolazione, che tenga conto sia della sfera di contatti recenti dei contagiati “ufficiali”, sia di una selezione di cittadini che conducono una vita frenetica densa di contatti sociali, ma anche di chi invece ha meno contatti esterni”.

Così Alberto Zuliani, ex Presidente ISTAT, nel corso dell’appuntamento settimanale in diretta ogni sabato dalle 9.45 alle 13 sulle pagine Facebook e YouTube dell’Associazione Luca Coscioni, intitolato “Coronavirus Scienza e Diritti, affrontare l’emergenza, preparare il futuro” moderato dai vertici dell’associazione, il Prof. Michele De Luca, Filomena Gallo, Marco Cappato e il Presidente di Science for Democracy Marco Perduca.

Sono passate ormai diverse settimane da quando illustri statistici – tra i quali gli ex-Presidenti dell’ISTAT Alberto Zuliani e Giorgio Alleva, hanno proposto una iniziativa fondamentale per sapere quanti sono effettivamente i contagiati da Covid 19: effettuare i tamponi su un campione rappresentativo della popolazione italiana. Con poche migliaia di tamponi finalmente potremmo avere una stima affidabile della reale diffusione della malattia, invece di basarci solo sui dati della Protezione civile che – come è noto – rappresentano solo i risultati ottenuti su una parte della popolazione più a rischio (sintomatici, operatori sanitari).



“Collegare scienza e politica prendendo misure basate su metodo scientifico, anziché assistere a questa cacofonia di voci e previsioni improvvisate sulla riapertura, priva di ogni ragionamento ponderato – ha commentato Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni – Viviamo un momento di sospensione dalla democrazia. Infatti non ha nemmeno luogo un vero dibattito pubblico in Parlamento e nelle assemblee regionali e locali; sono sospese le iniziative di democrazia popolare; è negato l’esercizio del diritto all’accesso agli atti dell’amministrazione pubblica (cosiddetto FOIA) e del diritto di iniziativa popolare (referendum, leggi, delibere). Si può sospendere la democrazia per un paio di settimane, ma ora che si prevedono mesi di misure restrittive è ancora più importante che le istituzioni invertano la rotta, soprattutto per mettere a disposizione le informazioni che possono servire ai ricercatori e ai media per condurre analisi e dare comunicazioni affidabili. Ecco perchè come Associazione Luca Coscioni chiediamo al Governo e alle Regioni di accogliere la proposta di Zuliani e degli altri statistici. Chiediamo anche alla Protezione civile di accogliere la richiesta presentata dalla Presidente della Società Italiana di Statistica, Monica Pratesi, di poter ottenere per scopi di ricerca i dati attualmente in possesso della Protezione civile e da essa gestiti in un regime di immotivata segretezza”.