FOXY ha deciso di essere al fianco dell’UNICEF anche nella lotta al coronavirus, donando 200.000 euro che verranno utilizzati per acquistare importanti dispositivi sanitari – in particolare mascherine protettive, guanti e occhiali – per gli ospedali nel nostro paese; inoltre FOXY lancerà una campagna di comunicazione – con un nuovo spot – interamente dedicato al lavoro dell’UNICEF e al suo impegno nel fornire aiuti agli ospedali italiani.

“Un grazie di cuore a FOXY per questo importante sostegno, che servirà a proteggere medici, infermieri e personale sanitario che stanno lottando in prima linea nel nostro paese per contenere e arrestare la diffusione del COVID”, ha detto il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

Dal 2000 FOXY sostiene UNICEF nel suo impegno in difesa dei bambini. La collaborazione tra Foxy e UNICEF nei primi anni ha interessato vari progetti – Campagna vaccinazione (2000), Bimbe a scuola (2001), Emergenza IRAQ (2003) – per poi incentrarsi, dal 2002 ad oggi, sull’iniziativa “Adotta una Pigotta”. In questi 20 anni, Foxy ha donato complessivamente ad UNICEF oltre 5 milioni di Euro.

“La Pigotta è la bambola di pezza dell’UNICEF, realizzata a mano da volontari, bambini, famiglie, anziani, che è diventata il simbolo dell’UNICEF e dei volontari. Dal suo avvio, infatti, l’iniziativa ‘Adotta una Pigotta’ ha permesso di salvare oltre un milione e mezzo di bambini, grazie all’infaticabile sostegno di FOXY”, ha sottolineato il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.

“Anche durante questo momento di sofferenza causata dal Coronavirus, tanti volontari UNICEF stanno realizzando, anche a distanza, le Pigotte-dottoresse/infermiere, speciali pigotte che vogliono esprimere vicinanza – in questi giorni di isolamento e distanziamento – ai tantissimi ricercatori, virologi, dottori e infermieri che in maniera instancabile sono nelle corsie di tutta Italia 24 ore su 24 per aiutare migliaia di persone, soprattutto le più vulnerabili, a combattere il COVID-19. L’UNICEF Italia si sta adoperando per mettere a disposizione al più presto queste Pigotte speciali per farle ‘adottare’ da tante persone interessate”, ha concluso il Presidente dell’UNICEF Italia Francesco Samengo.