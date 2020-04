Da diverse settimane le nostre abitudini sono state completamente stravolte e a pagarne le conseguenze sono stati anche i nostri amici a 4 zampe che si sono ritrovati a dover rinunciare alle lunghe camminate, alle corse nei parchi e a rimanere vicino alle abitazioni.E’ per questo chesi è adoperato sin da subito per aiutare i padroni più in difficoltà nella gestione del proprio cane.

Harmonia è una catena di ASILI diurni per cani, concepiti come un’esperienza quasi alla pari di un asilo per bambini, con laboratori didattici e obiettivi individuali a seconda delle necessità di ogni amico a 4 zampe.

In questo periodo di emergenza sanitaria, Harmonia ha infatti attivato nelle sede di Milano una speciale iniziativa per venire incontro ai padroni in difficoltà che non riescono a portare a passeggio il loro cane.

Harmonia ha introdotto uno speciale pacchetto per gli over 60 che volessero affidare il loro cane durante la quarantena. La struttura offre uno sconto dedicato, trasporto gratuito del cane e test d’inserimento speciale a costo zero.

I cani lasciati in affido dai padroni sono coccolati con varie attività, sia individuali che di gruppo, e sono costantemente seguiti da personale specializzato nell’educazione e nell’addestramento cinofilo.

Ogni sera Harmonia invia dei contenuti digitali (foto e video) direttamente nel proprio account Whatsapp, che illustrano i momenti salienti della giornata dell’amico 4 zampe all’interno dell’asilo.

Harmonia è anche HOTEL con la possibilità di lasciare il proprio cane a dormire di notte nella confortevole Sala Cloud, climatizzata in estate e riscaldata in inverno, sempre in compagnia di almeno un educatore cinofilo.

Harmonia offre inoltre vari servizi tra cui EDUCAZIONE CINOFILA, TOELETTATURA e LA BAUTIQUE, simpatico gioco di parole usato per il loro punto vendita nel quale è presente una selezione di prodotti per cani altamente ricercati e di qualità.

Nei prossimi 12 mesi Harmonia ha in programma di aprire anche altri 5 centri in diverse città per venire incontro alle numerose richieste.